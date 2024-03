Mariusz Pudzianowski musiał pilnie o tym poinformować! Dotarły do niego ważne wieści. Słowa z głębi serca

Sportowcy to w nie tylko w Polsce, ale i na świecie grupa osób, która może pochwalić się przede wszystkim potężnymi zasięgami, ale również olbrzymią ilością oddanych fanów, dla których są idolami. Nie inaczej jest w przypadku Mariusza Pudzianowskiego, który przez lata gromadził wokół siebie i swoich profili w mediach społecznościowych ogromne ilości internautów, którzy podglądają jego życie, sprawdzają jak mieszka gwiazdor KSW oraz słuchają, co ma do powiedzenia na różne tematy. Do tej pory wiele osób mogło nie zdawać sobie sprawy z tego, jak potężną markę własną stworzył Mariusz Pudzianowski, jednak okazuje się, że jest on jednym z pięciu najbardziej wpływowych sportowców w naszym kraju.

Serwis InfluTool we współpracy z See Bloggers co roku przeprowadza badania pokazujące m.in., którzy sportowcy w naszym kraju mogą pochwalić się największą popularnością i ilością fanów. O ile nietrudno domyślić się, że w tej kwestii królują Robert Lewandowski i Iga Świątek, to okazuje się, że Mariusz Pudzianowski pomimo upływu lat nadal znajduje się w czołówce. Gdy tylko informacje o tym dotarły do byłego siłacza, od razu zwrócił się do swoich fanów.

QUIZ: Test o Mariuszu Pudzianowskim. Więcej niż jeden błąd to wstyd dla fanów Pudziana! Pytanie 1 z 14 Skąd pochodzi Mariusz Pudzianowski? Białej Podlaskiej Białej Rawskiej Białystok Dalej

- Top 5 w Polsce!! DZIEKUJE WAM!! - napisał króciutko gwiazdor federacji KSW zwracając się do swoich fanów i pokazując, jak wygląda całe zestawienie. Oprócz wspomnianych wcześniej Lewandowskiego i Świątek, dalej w zestawieniu znaleźli się Maja Kuczyńska, Sebastian Szymański, Mariusz Pudzianowski, Arkadiusz Milik, Joanna Jędrzejczyk, Nicola Zalewski, Matty Cash oraz Tomasz Fornal. Popularność Pudzianowskiego ustalona została na poziomie sięgającym pięciu milionów, czy ponad dwóch milionach fanów.