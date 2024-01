Błachowicz wraca do zdrowia

Jacek Murański wpadnie w furie po tym, co opublikował Marcin Najman. Ogromna zniewaga tuż przed CLOUT MMA 4

Daniel Omielańczuk wraca do Clout MMA! Potężne starcie na gali CLOUT MMA 4, będą grzmoty!

Udzielanie się w mediach społecznościowych to nieodłączna część dnia Mariusza Pudzianowskiego. Były strongman, a dziś jeden z największych gwiazdorów organizacji KSW nie tylko dzieli się swoimi przemyśleniami oraz pokazuje, jak spędza kolejne dni, ale również nierzadko odpowiada na komentarze internautów, w szczególności te nieprzychylne, jak miało to miejsce niedawno. Tym razem "Pudzian" mógł zaskoczyć swoim fanów, kiedy niespodziewanie opublikował pewną relację odnoszącą się do... miłości.

QUIZ: Test o Mariuszu Pudzianowskim. Więcej niż jeden błąd to wstyd dla fanów Pudziana! Pytanie 1 z 14 Skąd pochodzi Mariusz Pudzianowski? Białej Podlaskiej Białej Rawskiej Białystok Dalej

Niespodziewany wpis Mariusza Pudzianowskiego o miłości. Gwiazdor KSW napisał to publicznie

Mariusz Pudzianowski niejednokrotnie udowadniał, że potrafi w niespodziewanym momencie opublikować wpis, który odnosi się do życia ludzkiego lub relacji interpersonalnych. Tym razem postanowił on skupić się na tym, w jaki sposób w wielu przypadkach wyglądają rozwody i batalie sądowe o majątki, czym mógł zaskoczyć wielu internautów.

Mariusz Pudzianowski nagle zacząć mówić o miłości! Takiego wpisu gwiazdora KSW nikt się nie mógł spodziewać

- Wszyscy mówią, że w życiu najcenniejsza jest miłość, a jak przychodzi o rozwodu to okazuje się jednak że nieruchomość ... ... ... . hymmm - napisał prześmiewczo w mediach społecznościowych Pudzianowski, dzieląc się swoim przemyśleniem na temat tego, jak rozchodzą się ludzie jeszcze do niedawna tworzący małżeństwo.

Zobaczcie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski klikając w galerię zdjęć poniżej!