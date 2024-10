Mariusz Pudzianowski postawił KSW pod ścianą! Zaporowe warunki. Wóz albo przewóz. O tym wiedziała tylko garstka

Na karcie walk zbliżającej się wielkimi krokami gali XTB KSW 100 nie mogło zabraknąć prawdziwych legend polskiej organizacji, do których oczywiście zalicza się również Mariusz Pudzianowski. Od czasu swojego debiutu w oktagonie KSW, były strongman stoczył już 27 pojedynków i jego walka na jubileuszowej gali będzie 28. starciem, chociaż wciąż nie wiadomo z kim przyjdzie zawalczyć Pudzianowskiemu. Niewiele jednak zabrakło, aby ta historia potoczyła się zupełnie inaczej. Kiedy pod koniec pierwszej dekady XXI wieku szefowie KSW złożyli siłaczowi propozycję walki, ten robił wszystko, co tylko mógł, aby odstraszyć zainteresowane organizacje i specjalnie stawiał zaporowe warunki spodziewając się, że druga strona da sobie wreszcie spokój. Upór szefów KSW mocno go jednak zaskoczył, o czym opowiadał w jednym z serii wywiadów na kanale "Olimp Sport Nutrition".

Mariusz Pudzianowski ma wykształcenie, którego można pozazdrościć! Przecieraliśmy oczy z wrażenia

Zobaczcie, jak mieszka Mariusz Pudzianowski klikając w galerię zdjęć poniżej!

- (...) Żeby nie chcieć się bić, no to cztery razy tyle, co za mistrzostwa świata. No to sumy abstrakcyjne były. Na tamte czasy to sumy kosmos. A po co? Żeby się nie zgodzili. Zaczęło się rzucać tymi sumami i jedni – do ostrzału, nie zgodzili się. No to spotkaliśmy się z chłopakami z KSW i powiedzieli „poszukają”. - opowiadał Pudzianowski jak wyglądały w 2009 roku kulisy negocjacji jego pierwszej walki.