Mariusz Pudzianowski ma wykształcenie, którego można pozazdrościć! Przecieraliśmy oczy z wrażenia, takim tytułem może pochwalić się „Pudzian”

Takie wykształcenie ma Mariusz Pudzianowski

Mariusz Pudzianowski z pewnością już teraz ma zaszczytne miejsce w historii polskiego sportu. Oczywiście, swoje największe sukcesy odnosił w dyscyplinie dość niszowej, jednak zawody strongman w czasie kariery „Pudziana” cieszyły się w Polsce wielką popularnością. Osiągnięte tytuły pozwoliły Pudzianowskiemu zarobić niemałe pieniądze, które ten zainwestował w kilka przedsięwzięć z różnych branż, a to pozwoliło mu pomnożyć majątek. Ten rósł także dzięki temu, że Pudzianowski stał się również niezwykle ważną postacią dla KSW, które niejednokrotnie właśnie o Pudziana opierało swoje gale i już od pierwszych walk mógł on liczyć na poważne wypłaty. Ale w tym wszystkim strongman i zawodnik MMA nie zapomniał o wykształceniu.

Takim tytułem może pochwalić się Pudzianowski. Wielu może pozazdrościć

Mariusz Pudzianowski swój pierwszy tytuł uzyskał jeszcze ogóle przed tym, jak po raz pierwszy zawalczył dla KSW! Swój debiut w tej organizacji zanotował on w 2009 roku, a studia wyższe pierwszego stopnia ukończył on w 2008 roku. Wówczas uzyskał on tytuł licencjata na Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi pracą na temat „Kultura organizacyjna w marketingu sportowym na świecie”.

To jednak nie był koniec. Pudzian ani myślał poprzestać na tym. Dwa lata później ukończył już studia drugiego stopnia na tej samej uczelni i uzyskał tytuł magistra. Jego praca znów skupiała się na marketingu w sporcie. Później skupił się on już jednak na swoich biznesach oraz karierze w mieszanych sztukach walki, która trwa do dzisiaj. Pudzianowski będzie jednym z zawodników, który pojawi się na jubileuszowej gali XTB KSW 100, choć wciąż nie wiadomo, z kim będzie walczył!