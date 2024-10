Mariusz Pudzianowski wzruszył się w programie na żywo. Pojawiły się łzy w oczach! Ciężko było mu wytrzymać

Marcin Różalski właśnie to ogłosił! Koniec kariery legendy polskich sportów walki, te słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Mariusz Pudzianowski to jedyny zawodnik, który nie zna jeszcze rywala na XTB KSW 100. Mimo to, „Pudzian” pojawił się na programie poprzedzającym listopadową galę. Podczas transmisji na oficjalnym kanale KSW wyemitowano fragment wywiadu z byłym strongmanem po pokonaniu Michała Materli. Od razu w oczach zawodnika pojawiły się łzy. Co wzbudziło tak duże emocje u Pudzianowskiego?

- Wcześniej już powiedziałem, że żeby wyjść musiałem zasuwać 10 lat. Zawsze była ściana. Po 10 latach mogłem zrobić 3 razy 5 minut. Od Michała mogłem się tylko uczyć. A wyjść z nim albo z Mamedem do klatki? Co ja mam zrobić? Torbę im nosić? Wchodzę z nimi do klatki potem i mam się z nimi bić – przyznał Pudzianowski.

Pudzianowski o walce z Materlą. To ona wzbudziła w nim wzruszenie

Mariusz nie ukrywał, że ten pojedynek był dla niego bardzo ważny i wiedział, dzięki temu, jak rozwija się jako wojownik KSW.

- Michał to klasowy zawodnik pod kątem bokserskim, zapaśniczym. Ja jestem ogórkiem z siłowni, który męczy i idzie po swoje. Cały czas ciężka praca. Zauważyłem dziurę i ustrzeliłem takiego zawodnika… Widziałem, że to idzie pomału – dodał „Dominator”.

Kiedy XTB KSW 100?

KSW 100 odbędzie się już 16 listopada w Arenie Gliwice. W walce wieczoru Mamed Khalidov zmierzy się z mistrzem kategorii półśredniej Adrianem Bartosińskim. Na gali pojawią się także m.in. Robert Ruchała, Phil De Fries, Kacper Formela czy Andrzej Grzebyk. Bilety są dostępne na eBilet.pl.