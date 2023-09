i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

wyznał to z kwaśną miną

Mariusz Pudzianowski powiedział basta! Po długich latach wreszcie zdecydował się na to wyznanie, z kwaśną miną zdradził szczegóły

Waldemar Kowalski 19:28

Mariusz Pudzianowski od lat uchodzi za jedną z największych gwiazd federacji KSW, jednak sporty walki to nie jedyne zajęcie "Pudziana", jakiemu ten poświęca swój czas. Były strongman z powodzeniem prowadzi też inne projekty oraz firmy, w tym posiada zajmujące niemałe tereny sady owocowe. Okazuje się jednak, że ta działalność nie jest tak dochodowa i przyjemna, jak wiele osób mogłoby sądzić, a on sam cieszy się, że nie jest to jego główne źródło dochodu.