Po raz ostatni fani Mariusza Pudzianowskiego mieli okazję oglądać swojego idola w klatce na gali XYB Colosseum 2, która odbyła się w czerwcu tego roku. Wtedy to były strongman musiał uznać wyższość Artura Szpilki i wiele osób spodziewało się, że niedługo po gali na PGE Narodowym, siłacz znów wejdzie do oktagonu, aby stoczyć swój kolejny pojedynek. Tak się jednak nie działo, a Pudzianowski nie poruszał tego tematu w mediach społecznościowych, aż do teraz. Okazuje się, że co prawda "Pudzian" chce w najbliższych tygodniach wrócić na treningi, ale jeszcze musi dokończyć okres rekonwalescencji.

Mariusz Pudzianowski powiedział o swoich problemach zdrowotnych! Szczere wyznanie gwiazdora KSW

Jak wynika ze słów Mariusza Pudzianowskiego z jego ostatniej relacji na Instagramie, gwiazdor KSW od dłuższego czasu udaje się na spotkania z rehabilitantem, gdzie pracuje nad swoim kolanem. Dopiero, gdy jego kończyna będzie w pełni zdrowa, ten będzie mógł wrócić na salę treningową, a co za tym idzie również do walk w klatce.

Piekielnie ważne wieści o zdrowiu Mariusza Pudzianowskiego! Gwiazdor KSW o wszystkim opowiedział ze szczegółami

- (...) Później do rehabilitanta masażysty, żeby z kolano popracowało. Jeszcze teraz mocne dwa tygodnie pracy, no i jazda! Rozciągamy lewo, prawo, niech zacznie pracować. Cholera, już mogłoby wrócić na swoje tory, bo brakuje tej jednej nogi troszeczkę jeszcze. Już by człowiek wrócił na matę, a tu jeszcze nie może - wyznał Mariusza Pudzianowski na Instagramie dzieląc się informacjami na temat swojego stanu zdrowia.

