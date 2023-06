Już na długo przed galą XTB KSW Colosseum 2, walka Mariusza Pudzianowskiego i Artura Szpilkę elektryzowała fanów i nic dziwnego, że jeszcze po porażce "Pudziana", temat ten nie schodzi z ust kibiców i dziennikarzy. Szybko do dyskusji dołączył również Marcin Najman. "El Testosteron" wywołany do tablicy przez swoich fanów stwierdził publicznie, że jest gotowy na to, aby po raz kolejny zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim i zrewanżować mu się za porażkę z 2009 roku. Na odpowiedź "Pudziana" nie trzeba było długo czekać.

Mariusz Pudzianowski przestrzega Najmana! Odniósł się do słów "El Testosterona" i miał dla niego ważną wiadomość

Pudzianowski niejednokrotnie na swoich profilach w mediach społecznościowych odnosił się już do medialnych doniesień, dodając do nich swój krótki komentarz. Tym razem uwagę gwiazdora KSW zwróciła wypowiedź Najmana i artykuł, który powstał na ten temat. Gdy tylko go przeczytał, skierował do Marcina Najmana kilka ważnych słów.

Mariusz Pudzianowski sprowadził Marcina Najmana na ziemie! Przestroga dla "El Testosterona". Miał mu coś ważnego do przekazania

- PS Marcin nie wywołuj wilka 🐻‍❄️🐻‍❄️ z lasu :))))) - napisał krótko na swoim Facebooku oraz Instagramie Pudzianowski przestrzegając Marcina Najmana i dodając do swojej wiadomości masę uśmiechniętych emotikonów. Nie da się ukryć, że takie zestawienie na pewno chętnie obejrzeliby fani zarówno Marcina Najmana, jak i Mariusza Pudzianowskiego.

