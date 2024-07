Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania! Co za metamorfoza, jej zdjęcie trzeba zobaczyć!

Mariusz Pudzianowski z cygarem w ręku doszedł do fundamentalnej konkluzji! Filozoficzne złote myśli poruszyły internautów

Marta Linkiewicz postanowiła pokazać swoje całkowicie nowe oblicze. Gwiazda freak-fightów i celebrytka, która swego czasu wzbudzała wielkie emocje wśród opinii publicznej, postanowiła pokazać swoją niesamowitą metamorfozę! Okazuje się, że gwiazda zmieniła się nie do poznania i wygląda jak prawdziwa dama, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Marta Linkiewicz nie przestaje zaskakiwać. Jej najnowsze zdjęcie odbiera nam mowę!

Nie da się ukryć, że Linkiewicz od samego początku swojej kariery wzbudzała wielkie emocje wśród fanów polskiego show-biznesu. Wszystko przez to, że gwiazda opowiadała o swoim stosunku seksualnym z jedną z grup muzycznych, która przybyła do Warszawy. Od tego czasu kariera Linkiewicz zaczęła szybować, a ona sama stała się ikoną polskich freak-fightów. Dzięki startom w FAME MMA stała się znana, rozpoznawalna i jak sama przyznała, dzięki swojej sportowej aktywności porzuciła swoje złe nawyki i skupiła się tylko na MMA. Teraz Linkiewicz pokazała, jaką metamorfozę przeszła fizycznie, to trzeba zobaczyć na własne oczy!

Marta Linkiewicz na najnowszym zdjęciu opublikowanym na mediach społecznościowych pokazała się w czerwonym, zjawiskowym makijażu i białej sukni. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę atrakcyjnie i w niczym nie przypomina siebie samej z początków kariery!