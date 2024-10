Mateusz Rębecki zarobił fortunę za walkę na UFC 308! Dana White wyróżnił go wyjątkową nagrodą

- Walka we krwi to dla mnie coś normalnego. Nie myślałem o tym, gdy byliśmy na macie. Robiłem to już tyle razy, że to po prostu „kolejny dzień w pracy”. Zawsze daję dobre walki, ale nigdy nie dostałem bonusu. Dla mnie to, jak reagowali ludzie było wystarczające. To było dla mnie jak bonus – dodał „Rebeastie”.