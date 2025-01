Media: Artur Binkowski wraca do walk. Jego przeciwnikiem będzie wrogi mu dziennikarz?! Zaskakujące zestawienie

Media: Artur Binkowski zawalczy na FAME 24. Rywalem będzie dziennikarz

Czy Artur Binkowski już wkrótce wróci po latach do walk? Popularny „Biniu” niedawno wrócił do Polski i aktywnie udziela się w mediach. Tuż po powrocie do kraju przyznawał wprost, że jest bezdomny. W ostatnim czasie nagrywał jednak materiały już z domu. Może to wskazywać na to, że powoli zaczął układać swoje życie w Polsce. Co więcej, wdał się nawet w medialny konflikt, publicznie wypowiadając się ostro na temat jednego z dziennikarzy, Tomasza Majewskiego, prowadzącego portal „FightSport”.

Ostre spięcie Denisa Załęckiego z Taazym! Bad Boy poluje na Mataczyńskiego, chaos na programie

- Sprawdziłem wywiady, które miałem dwa dni temu na GROMDZIE. Włączyłem rozmowę z Tomkiem i on był dziwny. Widzę, że zrobił wywiad z delikatnym chłopcem Jasiem Kapelą. Posłuchajcie, co on tam mówi. (…) Nigdy nie dostanie ode mnie wywiadu… Tomciu, następnym razem jak mnie zobaczysz na gali, to nie podchodź do mnie, bo dostaniesz z bani - mówił Binkowski.

Na odpowiedź dziennikarza i komentatora nie trzeba było długo czekać, a to wywołało plotki o ich potencjalnym pojedynku. Obaj przyznawali, że freak-fightowe federacje są zainteresowane organizacją ich starcia.

Według informacji portalu MMA.pl, do ich starcia ma dojść na gali FAME 24. Podczas tego wydarzenia zaplanowano także ośmioosobowy turniej, ogłoszono także pojedynek Denisa Labrygi z Michałem „Wampirem” Pasternakiem.

FAME 24: Underground. Karta walk

Michał "Wampir" Pasternak - Denis Labryga - MMA, 3x5 minut

Turniej ośmioosobowy: Denis "Bad Boy" Załęcki, Alan Kwieciński, Marcin "Polish Zombie" Wrzosek, Krzysztof "Malicha" Maliszewski, Gracjan Szadziński, Piotr "Niebieski Samuraj" Hallmann, Piotr "Tybori" Tyburski, Kamil "Taazy" Mataczyński

Denis "Bad Boy" Załęcki, Alan Kwieciński, Marcin "Polish Zombie" Wrzosek, Krzysztof "Malicha" Maliszewski, Gracjan Szadziński, Piotr "Niebieski Samuraj" Hallmann, Piotr "Tybori" Tyburski, Kamil "Taazy" Mataczyński Arkadiusz Tańcula - Oskar Wierzejski - MMA, 3x3 minuty

Artur Binkowski - Tomasz Majewski - NIEOFICJALNIE

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie