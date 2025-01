Ostre spięcie Denisa Załęckiego z Taazym! Bad Boy poluje na Mataczyńskiego, chaos na programie

Denis Załęcki spiął się z Taazym na wizji! Prawdziwy chaos podczas programu

Do gali FAME 24 zostało bardzo mało czasu, więc freak fightowa organizacja szybko rozpoczęła proces promocji wydarzenia i zaczęła błyskawicznie odkrywać kolejne karty, zapowiadając wielki turniej oraz starcie "Wampira" Pasternaka z Denisem Labrygą. Już w pierwszym programie promującym FAME 24, "Eliminator" spotkali się zawodnicy, którzy mają okazję wystąpić w turnieju, bowiem to głosy fanów zdecydują, kto dostanie przepustkę do zawodów. Jednymi z "pewniaków" wydają się być Kamil "Taazy" Mataczyński oraz Denis Załęcki, którzy co rusz wadzili się na wizji.

Wszystko zaczęło się od słów Taazy'ego, który zapytany przez prowadzących Pasternaka oraz Macieja Turskiego, kto powinien odpaść z turnieju, od razu wskazał na Bad Boya. Jego zdaniem Denis jest zdecydowanie cięższy od reszty zawodników, co jest niesprawiedliwe. To sprawiło, że Załęcki od razu zaczął nalegać na starcie właśnie z Mataczyńskim, aby przy okazji pokonać go jako pierwszy w karierze. W czasem było tylko goręcej.

- Czemu się obs***eś solówki na zewnątrz?! A jak wyglądała nasza rozmowa?! Dawaj, pucuj się! Czemu naskarżyłeś szefowi? Skąd wiedział, że mieliśmy na solówkę iść?! Po co mu powiedziałeś, że idziesz na solówkę do mnie?! Zróbmy pierwszą walkę, to ja się odkuję na tym. - napierał Załęcki na wizji.

Taazy konsekwentnie obstawał przy tym, że rywali wybierze losowanie i nie ma zamiaru zgadzać się na walkę z Załęckim już na początku turnieju - jeśli obaj uzyskają promocje. Na ich Face 2 Face nie trzeba było długo czekać. O ile Taazy wydawał się spokojny, to po Denisie widać było złość i skupienie.

Gala FAME 24 odbędzie się już 8 lutego w studiu ATM w Warszawie. Wydarzenie to na żywo, z trybun będzie mogła zobaczyć bardzo ograniczona liczba kibiców, a sprzedaż biletów ma ruszyć niebawem.