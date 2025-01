Denis Labryga wchodzi do federacji FAME! Mocne zestawienie na FAME 24, "Wampir" Pasternak jego rywalem

Denis Labryga vs. "Wampir" Pasternak na FAME 24! Mocne zestawienie

FAME rozpoczęło 2025 rok z wysokiego „c”. Po informacji o tym, że w tym roku zorganizowanych będzie aż 5 gal, organizacja przystąpiła do ogłaszania pierwszych informacji o FAME 24, które odbędzie się już 8 lutego w Warszawie. Uwagę kibiców mógł przykuć fakt, że walki nie będą odbywać się w normalnej klatce – jak do tej pory, a w „nowej arenie”. Chwilę później podano informacje o tym, że zawodnicy wezmą udział w turnieju i to w dużej mierze fani zdecydują o tym, kto będzie miał możliwość rywalizowania w nim. To jednak nie koniec.

Teraz organizacja postanowiła podać pierwszy zakontraktowany pojedynek, do jakiego dojdzie na gali FAME 24. Okazuje się, że Michał „Wampir” Pasternak będzie miał okazję zmierzyć się z Denisem Labrygą. To starcie już od dawna wisiało w powietrzu i kolejne materiały pojawiające się w ostatnim czasie w sieci jasno wskazywało na to, że Labryga jest mocno zainteresowany takim starcie. Wreszcie do niego dojdzie.

Denis po raz ostatni meldował się w klatce podczas gali Babilon 50, podczas której m.in. Andrzej Gołota znokautował Henryka Zatykę. Labryga jeszcze w pierwszej rundzie pokonał Karola Frąckowiaka.

Dla Pasternaka z kolei będzie to pierwsze starcie od października, kiedy to na gali FAME: The Freak zmierzył się on z Mateuszem „Don Diego” Kubiszynem.

Walka Labrygi z Pasternakiem odbędzie się na zasadach MMA. Zawodnicy zmierzą się w trzech trzyminutowych rundach bez limitu wagowego.

Gala FAME 24 odbędzie się 8 lutego 2025 oku w studiu ATM w Warszawie. Federacja przewidziała na to wydarzenie jedynie limitowaną pulę biletów, a ich sprzedaż rozpocznie się wkrótce.

