Tak mieszka Taazy! Zwycięzca turnieju FAME przeprowadził się do prawdziwej willi. Mieszkanie Kamila Mataczyńskiego sprawia, że szczęka opada

W dobie rozwiniętego internetu i kolejnych gwiazd, które pojawiają się na scenie zyskując popularność właśnie dzięki filmikom na YouTube lub streamach nie może dziwić fakt, że obecnie jedną z najcieplej przyjmowanych postaci w świecie freak fighów jest Kamil "Taazy" Mataczyński. Niedawny zwycięzca turnieju w klatce rzymskiej podczas FAME 22 na PGE Narodowym swoim sposobem bycia i naturalnością przyciąga do siebie masę internautów, a jego kolejne relacje cieszą się ogromnym zainteresowanie. Nie inaczej było za kulisami konferencji FAME, gdzie doszło do spięcia i bijatyki pomiędzy nim i Alberto Simao. Przed galą FAME: The Freak, na której Taazy bije się w walce wieczoru z Josefem Bratanem, milioner postanowił pokazać, jak mieszka i jak wygląda jego dom, do którego przeprowadził się dopiero niedawno, kiedy już wywalczył pieniądze w turnieju FAME.

Taazy przeprowadził się do pięknego domu. Tak mieszka milioner z FAME

Już na pierwszy rzut oka rzuca się to, w jak przestronnym mieszkaniu żyje teraz Matańczyński. Ma on do dyspozycji ogromny salon połączony z jadalnią, z wydzielonym aneksem kuchennym. W całej posiadłości dominują jasne, przeważnie białe barwy, co jeszcze bardziej powiększa optycznie dom Taazy'ego. Również jego sypialnia jest słusznych rozmiarów, co dodaje mu z pewnością komfortu i nie wywołuje uczucia klaustrofobii. Co więcej, posiadłość zamieszkana przez Mataczyńskiego ma dostęp do wielkiego ogrodu, w którym ten może relaksować się przy okazji cieplejszych miesięcy. Znalazły się tam również miejsce na bramkę oraz kosz do koszykówki, co umożliwia aktywny wypoczynek w gronie przyjaciół. Zobaczcie sami, jak mieszka Taazy, klikając w galerię zdjęć poniżej!