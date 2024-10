FAME: The Freak RELACJA NA ŻYWO Szalone walki w Szczecinie Najman vs. Olejnik, Marcoń i Cios vs. Załęcki na żywo FAME: The Freak WYNIKI

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia, grozi odwołaniem walki na FAME: The Freak

FAME MMA: The Freak KARTA WALK. Sprawdź, kto walczy na gali FAME: The Freak w piątek 4.10.2024

Walka wieczoru: Kamil "Taazy" Mataczyński vs Josef Bratan (K-1, małe rękawice)

Karta główna:

Denis Załęcki vs Natan Marcon & Adrian Cios (MMA)

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn vs Michał "Wampir" Pasternak (K-1, małe rękawice)

Robert "Sutonator" Pasut vs Paweł Jóźwiak (K-1, małe rękawice)

Marcin "El Testosteron" Najman vs Tomasz Olejnik (K-1, małe rękawice)

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk vs Dominika Rybak (K-1, małe rękawice)

Jakub "Guzik" Szymański vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk (MMA)

Karta wstępna:

Magdalena "Dresiara" Górniak vs Elizabeth "Lizi" Anorue (K-1, małe rękawice)

Damian "Koszixon" Koszyk vs Miłosz "Miły" Dobrosielski (K-1, małe rękawice)

Na żywo FAME: The Freak Witamy w relacji na żywo z piątkowej gali FAME: The Freak. Początek zaplanowano na godzinę 19:30. Zapraszamy!

Od kiedy federacja FAME postanowiła opublikować w całości kartę walk wydarzenia "The Freak", lwią część kibiców interesuje przede wszystkim to, co będzie działo się w klatce podczas co-main eventu wydarzenia, a więc w walce Natana Marconia i Adriana Ciosa, który dwóch na jednego zmierzą się z Denisem Załęckim. Spotkania "Krakena" z "Bad Boyem" już w przeszłości wywoływały ogromne zamieszanie i nie inaczej było przy okazji programu "F2F" promującego galę FAME: The Freak. Marcoń i Cios wyprowadzili Załęckiego z równowagi do tego stopnia, że ten opuścił studio, wcześniej wybuchając również w kierunku prowadzącego program. Starcie 2 vs. 1 to jednak nie jedyna walka, która z pewnością przykuje uwagę fanów. Marcin Najman wcześniej bowiem zmierzy się z dwadzieścia lat młodszym Tomaszem Olejnikiem, który znany jest w środowisku freak fightów przede wszystkim ze swojego ujemnego rekordu.

Erupcja wulkanu to pikuś przy tym, jak wybuchnął Denis Załęcki na wizji! Rzucił się na Marconia

W walce wieczoru natomiast zobaczymy jedną z najpopularniejszych w ostatnim czasie postaci w świecie internetu, a więc "Taazy'ego". Zwycięzca turnieju w klatce rzymskiej podczas FAME 22 na PGE Narodowym, w piątek 4 października podczas gali FAME: The Freak zmierzy się z Josefem Bratanem, a atmosfera pomiędzy zawodnikami jest na tyle gęsta, że nie trzeba nikogo przesadnie zachęcać do obejrzenia tego starcia, co pokazała m.in. niedawna bijatyka Taazy'ego z Alberto Simao. Zapraszamy na relację na żywo z gali FAME: The Freak!