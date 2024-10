Denis Załęcki zdyskwalifikowany! Awantura w klatce, cały legion ochroniarzy odciągał "Bad Boya" od Marconia

Wojtek Gola przerwał milczenie! Przyznał się do ciężkiej choroby. Czeka go kolejna operacja. Wszystko zaczęło się od śmieci jego ojca

FAME MMA: The Freak KARTA WALK. Kolejność walk na gali FAME: The Freak 4.10.2024

Fani freak fightów oraz ostrych „dymów” zacierali ręce na myśl o tym, że w co-main evencie gali FAME: The Freak Natan Marcoń we współpracy z Adrianem Ciosem ma zmierzyć się po raz kolejny z Denisem Załęckim. W oktagonie CLOUT MMA „Kraken” odklepał po sekundzie walki sprawiając, że ta zakończyła się zanim jeszcze zdążyła się rozpocząć. Marcoń jednak nie złagodniał, a wręcz przeciwnie, prowokując „Bad Boya” podczas kolejnych konferencji i programów, doprowadzając oponenta na skraj wytrzymałości. To wszystko zwiastowało, że w klatce FAME: The Freak rozpęta się prawdziwe piekło i tak też było.

Cios i Marcoń rzucili się na Załęckiego i obalili go, a w parterze doszło do prawdziwego chaosu. Sędziowie, którzy byli w klatce postanowili wstrzymać pojedynek i zdjąć Ciosa z pleców "Bad Boya", a gdy tylko się podniósł, to postanowił wyprowadzić nielegalne kopnięcie na głowę jeszcze leżącego Marconia. Legion ochroniarzy natychmiast wpadł do oktagonu, aby odciągnąć Załęckiego od rywala.