Michał Materla bez ogródek o Joannie Jędrzejczyk! Te słowa nie przejdą bez echa. Tak podsumował legendarną zawodniczkę UFC publicznie

Przez lata sportowej kariery, Joanna Jędrzejczyk zapisała się złotymi zgłoskami nie tylko w historii polskiego, ale również światowego MMA. "JJ" po przejściu na sportową emeryturę doznała jednego z największych zaszczytów, na jakie mogła liczyć i została wprowadzona do Galerii Sław federacji UFC jako druga kobieta na świecie - przed nią była tylko pierwsza mistrzyni w wadze koguciej, Ronda Rousey. Po tym wydarzeniu, w kierunku Joanna Jędrzejczyk zaczęła płynąć fala ciepłych słów oraz gratulacji i o krótki wpis pokusił się również Michał Materla, czyli jeden z najważniejszych zawodników w historii federacji KSW oraz polskiego MMA. Wpis Materli pokazuje, jak bardzo szanuje on "JJ'.

- Jeden z najjaśniejszych punktów na polskiej mapie mieszanych sztuk walki . @joannajedrzejczyk Gratuluję ! Ogromne wyróżnienie za całokształt bezpardonowej kariery ! Zostałaś wyróżniona i wybrana do najbardziej elitarnego klubu wybitnych zawodników, którzy na stałe zapisali się na kartach historii tego sportu . Jako najbardziej skuteczni , nieustępliwi i lubiani przez kibiców WOJOWNICY ! - napisał w mediach społecznościowych "Cipao" dorzucając do tego zdjęcie uśmiechniętej od ucha do ucha Jędrzejczyk trzymającej statuetkę "Hall of Fame UFC".

Wpis Michała Materli ponownie uruchomił lawinę gratulacji płynących w kierunku Joanny Jędrzejczyk po jej wielkim sukcesie. Kolejny internauci nie mogli przejść obojętnie widząc, czego dokonała urodzona w Olsztynie zawodniczka.