Tylko najwięksi twardziele nie uronią łzy! Piękna chwila Joanny Jędrzejczyk, co za kreacja i co za przemowa

Jędrzejczyk mistrzynią UFC w wadze słomkowej została w marcu 2015 roku, pokonując przed czasem na gali UFC 185 Carlę Esparzę. Jej panowanie trwało ponad dwa lata - w tym czasie obroniła pas aż pięć razy, co do dziś jest rekordem tej kategorii. Nic więc zatem dziwnego, że Polka została wyróżniona przez UFC i jako druga kobieta w historii trafiła do Galerii Sław. Przed nią ta sztuka udało się tylko Rondzie Rousey.

Joanna Jędrzejczyk w Galerii Sław UFC! "Jestem dumna, że jestem Polką"

O tym, że Jędrzejczyk dołączy do Rousey wiadomo było już od kilku miesięcy, ale uroczysta ceremonia w Las Vegas odbyła się właśnie teraz. Poza Polką tego zaszczytu dostąpili Wanderlei Silva, Frankie Edgar oraz Mauricio Rua. Nasza reprezentantka na scenie zaprezentowała się w przepięknej złotej kreacji, a widzów ujęła także swoją przemową.

- Będę z wami szczera, wolałabym walczyć w sobotę na gali UFC 303 niż być tutaj z wami (śmiech). Dziękuje za wasze wsparcie, kocham was wszystkich. Jestem dumna, że jestem Polką - powiedziała Jędrzejczyk.

Kilka sekund później założono jej czarną marynarkę, która symbolizuje wejście do Galerii Sław oraz wręczono specjalną statuetkę. Wielka brawa!