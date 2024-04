Joanna Jędrzejczyk otrzymała ofertę od FAME MMA! Grube miliony na stole, to byłaby sensacja

Polskie freaki przy nich to pikuś! W Czechach doszło do walki ponad 200-kilogramowej zawodniczki z kruszynką, komiczne zakończenie pojedynku

Zaskakująca oferta dla Joanny Jędrzejczyk

W ostatnim czasie coraz więcej aktywnych i byłych sportowców wchodzi do świata freak-fightów i nie są to jedynie zawodnicy wcześniej związani ze sportami walki. W FAME MMA oglądaliśmy już m.in. tyczkarza Piotra Liska, a w Clout MMA siatkarza Zbigniewa Bartmana czy piłkarzy – Tomasza Hajtę, Błażeja Augustyna, a mówiło się też o możliwym angażu Jakuba Rzeźniczaka. Okazuje się, że ofertę wejścia do freak-fightów dostała niedawno Joanna Jędrzejczyk, legenda UFC, jednak nie do końca w takiej roli, w jakiej byśmy mogli się spodziewać.

Joanna Jędrzejczyk mogła dołączyć do FAME?

Udział zawodników z przeszłością w UFC w polskich freak-fightach nie byłby czymś zupełnie zaskakującym – przecież Norman Parke w przeszłości występował w tej federacji, a teraz bryluje na polskiej scenie freaków. Ale Joanna Jędrzejczyk wcale nie miałaby walczyć na galach FAME MMA, lecz otrzymała wielomilionową ofertę... wykupienia udziałów tej organizacji!

Wielomilionowa oferta dla legendy UFC

Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o tym podczas wywiadu u Żurnalisty – niezwykle kontrowersyjnej postaci, oskarżanej o nieuregulowanie licznych długów. „JJ” wyjawiła w nim, że otrzymała ofertę wykupienia części udziałów po „Pandora Gate”, choć sama przyznała, że nie jest pewna, na ile oferta była realna. – Uważam, że cena była zbyt mocno wywindowana, ale wierzę, że Fame MMA jest bardzo dużo wart. Nie chcę skłamać, ale to było 20 milionów? Bardzo dużo. Ja myślę, że ktoś tam chciał coś, ale 20 milionów? Chociaż nie wiem, jak dalece to było poważne – podkreśliła Joanna Jędrzejczyk.