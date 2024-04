Joanna Jędrzejczyk przerwała milczenie. Powiedziała wprost o założeniu rodziny, ma jednak poważny problem

Mariusz Pudzianowski oficjalnie to potwierdził. Szykuje się do walki. Zaskakujące starcie, pokazał niecodzienne nagranie

Joanna Jędrzejczyk jest osobą, której nie trzeba przedstawiać fanom mieszanych sztuk walki. Wielokrotna mistrzyni UFC jest obecnie z dala od walk w oktagonie i czas, który spędza w odpoczynku od wyzwań sportowych, chciałaby poświęcić na kwestie prywatne. Jak stwierdziła w rozmowie z "Żurnalistą", bardzo chciałaby założyć rodzinę. Jednakże ma problem w postaci znalezienia partnera, który spełniałby jej oczekiwania.

Joanna Jędrzejczyk chce założyć rodzinę! Ma jednak jeden problem

Jak powiedziała Jędrzejczyk, jednym z jej największych priorytetów i marzeń obecnie, jest kwestia założenia rodziny.

- Jak ja mówię, że chcę zostać żoną i mamą, to do tanga trzeba dwojga. Jak z kimś tańczysz, a w pewnym momencie ktoś jednak widzi, że to życie jest fajniejsze niż ten cel, który chcemy osiągnąć w tym tańcu, to troszeczkę się sprawy rozjeżdżają. Chyba potrzebuję osoby, która będzie spełniona zawodowo i wierzę, że taką osobę znajdę. Czemu ja się mam zatrzymać, wyhamować ten galop, ja się boję, że później to nie będę ja. Wierzę w to, że znajdę do galopu osobę, partnera, który będzie kochał tak samo galop, jak ja - mówi Joanna Jędrzejczyk w rozmowie z "Żurnalistą".

Niestety, Jędrzejczyk przyznaje również, że międzynarodowa sława jest czynnikiem, który przeszkadza w spokojnym założeniu rodziny.

- To jest bardzo trudne, tutaj chodzi o przyjaźnie, o zaufanie cały czas, o to, czy osoby, które spotykasz w swoim życiu, są, będą szczere z tobą. I czy są, po to, bo chcą wykorzystać twoją popularność, czy być z tobą. To jest cały czas balansowanie na równi pochyłej - mówi legendarna zawodniczka UFC,

Joanna Jędrzejczyk: Na razie nie wracam!