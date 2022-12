Michał Materla stoczy wielki rewanż! Walka wieczoru na KSW 78 potwierdzona, to będzie wielki hit

Walka wieczoru gali XTB KSW 78 jest już właściwie pewna. Pierwotnie głównym starciem w Szczecinie miała być walka Arkadiusz Wrzosek – Artur Szpilka. Były pięściarz poinformował jednak, że z powodu kontuzji nie może wyjść do klatki. Kibice długo oczekiwali na potwierdzenie nowego starcia wieńczącego galę w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Informacja pojawiła się już na stronie eBilet.pl.

Mariusz Pudzianowski został zapytany o ostatnią randkę. Wymowna odpowiedź, wszyscy zaczęli się śmiać

XTB KSW 78: Materla – Grove 2 w walce wieczoru

Na stronie, na której można kupić bilety na styczniowe wydarzenie pojawiła się grafika promująca rewanż.

- Michał Materla po raz kolejny zawalczy podczas gali KSW w Szczecinie. W styczniu tego roku zmierzył się tam z Jasonem Radcliffe’em i w pięknym stylu znokautował go już w pierwszej rundzie walki. Dla Berserker ze Szczecina była to 31. wygrana w karierze. Kilka miesięcy później Materla powrócił do klatki i starł się z Mariuszem Pudzianowskim, ale musiał uznać wyższość siłacza z Białej Rawskiej. Teraz były mistrz wagi średniej KSW będzie chciał powrócić na drogę zwycięstw i ponownie zaprezentować swój widowiskowy i porywający fanów styl walki w okrągłej klatce – czytamy w opisie.

Oprócz tego potwierdzony jest występ Tomasza Romanowskiego i Radosława Paczuskiego, którzy skrzyżują rękawice. Na razie nie wiadomo, czy na karcie walk pojawi się także nazwisko Arkadiusza Wrzoska.

Mariusz Pudzianowski ujawnił szczegóły rozmowy z Mamedem Khalidovem przed KSW 77! "Tak sobie obiecaliśmy..." [WIDEO]

Mariusz Pudzianowski UJAWNIŁ szczegóły rozmowy z Mamedem! "TAK SOBIE OBIECALIŚMY..." | KSW 77 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Materla - Grove: Kiedy odbyła się pierwsza walka?

Pierwsza walka Michała Materli z Kendallem Grovem odbyła się na KSW 23: Królewskie rozdanie. Miało to miejsce w 2013 roku w Gdańsku. Krwawy bój zakończył się wygraną Michała Materli po decyzji sędziów. Dzięki temu obronił pas wagi średniej.

Wielki rewanż ma odbyć się 20 stycznia w Szczecinie. Gala XTB KSW 78 do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay.pl.