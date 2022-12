Mariusz Pudzianowski ujawnił szczegóły rozmowy z Mamedem Khalidovem przed KSW 77! "Tak sobie obiecaliśmy..." [WIDEO]

Walki z udziałem Mariusza Pudzianowskiego i Mameda Khalidova zawsze rozgrzewają fanów polskiego MMA do czerwoności i trudno się dziwić, że starcie Pudzian - Kahlidov odbija się tak szerokim echem, chociaż jeszcze kilka dni temu Mamed Khalidov obawiał się, że do walki wieczoru gali XTB: KSW 77 w ogóle nie dojdzie. Wszystko się jednak wyjaśniło i gwiazdorzy federacji KSW mogli w spokoju przygotować się do starcia. Okazuje się, że przed nadchodzącą walką Pudzianowski i Khalidov zawarli dżentelmeńską umowę, która pokazuje, jak wielkim szacunkiem darzą się nawzajem, bowiem po zakończeniu rywalizacji panowie mają zamiar spotkać się prywatnie.

Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov mają ambitne plany po gali XTB: KSW 77! "Pudzian" wszystko opowiedział

- Jesteśmy akurat na takim poziomie, że mam szacunek do Mameda, a Mamed ma szacunek do mnie (...), ale wchodzimy do klatki i jest to wróg numer jeden. Tak sobie obiecaliśmy, że po zakończeniu tej gali idziemy sobie na pizzę i soczek sobie wypić. - zdradził na konferencji przed galą XTB: KSW 77 Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie całą rozmowę z "Pudzianem" przed jego walką z Khalidovem, zaglądając do materiału wideo poniżej! Gal XTB: KSW 77 już w najbliższą sobotę 17 grudnia.

