Mamed Khalidov bez ogródek o swoich wielkich obawach przed walką z Pudzianem! "Martwiłem się, że nie dojdzie do walki.." [WIDEO]

Pudzianowski vs Khalidov RELACJA NA ŻYWO: Coraz bliżej wielkiej walki Pudzianowski vs Khalidov na KSW 77! [WYNIK]

Starcie Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem, do którego dojdzie już 17 grudnia w Arenie Gliwice podczas gali XTB: KSW 77 to jedna z najważniejszych walk w polskim MMA w ostatnim czasie, a przez wielu fanów nazywana jest nawet walką dekady. Na kilka dni przed galą, Mariusz Pudzianowski pokazał niepokojące zdjęcie swojej nogi, na której widoczne było ogromne zasinienie. Sprawa szybko się wyjaśniła, ale fani i Mamed Khalidov mogli nieźle się wystraszyć. Do tego stopnia, że Khalidov błyskawicznie chwycił za telefon, aby dowiedzieć się, czy do jego walki w ogóle dojdzie.

Mamed Khalidov martwił się, że nie dojdzie do jego walki z Pudzianowskim! Wszystko przez żart byłego strongamana

- Ja nie wiem, o co chodziło Mariuszowi jeśli chodzi o tę kontuzję. Martwiłem się, że do walki nie dojdzie (...) Wiesz jak jest. Przygotowujesz się ileś miesięcy, nadchodzi moment walki i okazuje się, że nie zawalczyć, to to jest najgorsza rzecz. Zadzwoniłem do Kawulskiego i się dowiedziałem, że to był taki żarcik... - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Mamed Khlidov przed swoją walką z "Pudzianem". Zobaczcie cały wywiad z Mamedem Khalidovem, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej! Gala XTB: KSW 77 odbędzie się już w najbliższą sobotę 17 grudnia!

