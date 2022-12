Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Trudno wyobrazić sobie drugą walkę w MMA w ostatnich latach, która elektryzowałaby widzów bardziej, niż zestawienie Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Khalidovem. Dwie legendy federacji KSW miałby spotkać się ze sobą w walce wieczoru gali KSW 77: XTB, która zaplanowana została na sobotę 17 grudnia w Arenie Gliwice. Na kilka dni przed starciem, Mariusz Pudzianowski pokazał jednak zdjęcie swojej nogi, które nie wygląda zbyt dobrze i w najgorszym wypadku, do walki Pudzian - Khalidov w ogóle może nie dojść w najbliższym czasie.

Fatalne wieści tuż przed walką Mariusz Pudzianowski - Mamed Khalidov! Gwiazdor KSW pokazał zdjęcie swojej nogi, kiepski widok

- Sport to zdrowie ale nie tym razem. Możeeee. nic sie nie urwało - napisał krótko w mediach społecznościowych Mariusz Pudzianowski, pokazując dwa zdjęcia lewej nogi, na którym widoczne jest wyraźnie zasinienie na wysokości kolana. Dodatkowo jak wynika z opisu, sam Pudzianowski nie wie jeszcze dokładnie, jak poważny może być ewentualny uraz, a co za tym idzie, czy będzie mógł za kilka dni wejść do oktagonu z Mamedem Khalidovem.

Walka Pudzianowski - Khalidov zagrożona! "Pudzian" pokazał zdjęcie swojej nogi, paskudnie to wygląda

Jeśli kontuzja Mariusza Pudzianowskiego okazałaby się na tyle poważna, że legendarny zawodnik KSW faktycznie nie byłby w stanie zawalczyć z Khalidovem na gali KSW 77: XTB, to byłby to kolejny cios dla federacji w bardzo krótkim czasie. Kilka tygodni temu Artur Szpilka poinformował bowiem, że do jego starcia z Arkadiuszem Wrzoskiem, które miało odbyć się w styczniu również nie dojdzie, ze względu na kontuzję.

