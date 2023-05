Michał Materla z ważnym wyznaniem na temat swojej kariery. Szczere słowa o końcu: Nie daję tej myśli dojść do głowy

Artur Szpilka postanowił zaszokować tuż przed walką z Pudzianowskim. To robił na ostatnim treningu. Zwrócił się do Pudziana

W ostatnim czasie wiele mówiło się o potencjalnym końcu kariery Materli. Ten jednak wciąż chce się bić, dając kibicom to, co najlepsze. - Nie daję dojść do głosu tej myśli, że trzeba zakończyć karierę. To jest udowadnianie samemu sobie, że wciąż mogę walczyć - przyznał w oficjalnej zapowiedzi walki. Materla miał bić się podczas pierwszej gali KSW na Stadionie Narodowym - i to być gwiazdą "dania głównego".

Plany pokrzyżowała mu polska prokuratura. - Byłem osadzony w zakładzie karnym. Cierpiałem, że jako osoba, która jest od początku tego sportu i jej prekursorem nie będzie mogła wystąpić na tej gali. A miałem walczyć w walce wieczoru - powiedział "SE".

Michał Materla o Paczuskim: To świeża krew KSW!

Niedawno Michał Materla i organizacja KSW ogłosili podpisanie nowego kontraktu, który ma opiewać na więcej niż jeden pojedynek. - W teorii to dwie walki, mam nadzieję, że wyjdą trzy. A co dalej? Będziemy reagować na bieżąco - dodał.

- Radek to świeża krew. Ludzie, którzy znają mnie nie od wczoraj wiedzą, że zawsze mam coś do udowodnienia w walce. Tak samo będzie tym razem - kończy Materla. Fani mogą być pewni jednego. Ta walka skradnie show. Paczuski to jedna z nowych gwiazd organizacji KSW, która może zbudować swoją legendę w tym pojedynku. I też ma sporo do udowodnienia po ostatniej, kontrowersyjnej porażce z Tomaszem Romanowskim, który na Narodowym zawalczy o pas kategorii średniej z Pawłem Pawlakiem.

Kiedy gala KSW na Narodowym?

Gala KSW: XTB Colosseum 2 na Stadionie Narodowym odbędzie się już 3 czerwca. Transmisja na żywo tylko na Viaplay.pl. Początek gali o 19:00.