i Autor: KSW / Materiały prasowe Michał Materla

Ważne słowa o przyszłości

Michał Materla zakończy karierę?! Zagadkowe słowa dyrektora sportowego KSW. Zdradził, o czym rozmawiają

Michał Materla to jedna z największych ikon polskiego MMA. Zawodnik ze Szczecina stoczył ponad 40 zawodowych pojedynków, dzierżąc w karierze pas mistrza w wadze średniej organizacji KSW. Wszystko wskazuje na to, że Materla powoli zbliża się do końca sportowej kariery. Ważne słowa w tej sprawie powiedział dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski w programie „Klatka po klatce”.