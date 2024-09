Michał Materla z ważną wiadomością. Wielkie poruszenie po słowach legendy. Jasny przekaz do kibiców

Boxdel oficjalnie poza FAME! Pierwszy i jedyny wywiad Krzysztofa Rozpary w sprawie Michała Barona, to koniec

to oficjalny koniec

Nie dojdzie do walki?

Wielu doświadczonych zawodników z KSW postanowiło odejść już na sportową emeryturę. Ale niektórzy wciąż nie mają dość wyzwań. W tym gronie jest m.in. Mamed Khalidov, czy Michał Materla. Obu zawodników łączy nie tylko przyjaźń, ale również fakt, że pomału zbliżają się do końca swoich pięknych karier. W przypadku wojownika z Olsztyna jest już pewne, że stoczy co najmniej jedną walkę. Khalidov wystąpi bowiem na gali XTB KSW 100 i zmierzy się z Adrianem Bartosińskim. Co czeka Materlę, na razie nie wiadomo, choć można podejrzewać, że i jego zobaczymy w oktagonie.

Materla z wymownym wpisem

Wielu fanów KSW i polskiego MMA chciałoby zapewne, aby "Cipao" również wystąpił podczas jubileuszowej gali, która będzie miała miejsce 16 listopada w Gliwicach. Jeśli federacja faktycznie ma takie plany, to niebawem powinniśmy dostać oficjalne potwierdzenie. Sam Materla zdaje sobie sprawę, że nie zostało mu wiele czasu, jako zawodowemu wojownikowi, co mówił po ostatniej walce z Piotrem Kuberskim na KSW 92. Przesłanką, że Materla będzie się jeszcze bił, jest również jego ostatni wpis w mediach społecznościowych.

Fani wspierają Materlę

- Było ciężko ale przetrwałem, ponieważ ogień we mnie płonął jaśniej niż wokół mnie . Jeszcze jest coś do zrobienia… - napisał nieco tajemniczo Materla na Instagramie. Jego wpis spotkał się z wielkim odzewem wśród kibiców. Wielu wysłało słowa wsparcia i podziwu dla zawodnika. - Najlepszy z najlepszych. Prawdziwy współczesny wiking - czytamy w jednym z komentarzy. - Przykład do naśladowania - napisał Robert Ruchała, tymczasowy mistrz KSW. Swój komentarz umieścił również Artur Szpilka, który przyjaźni się z Materlą. - Inspiracja - skwitował krótko "Szpila".