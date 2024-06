Michał Materla domaga się gigantycznego odszkodowania. Gwiazd KSW żąda milionów zadośćuczynienia

Marcin Najman niespodziewanie zwrócił się do fanów i ogłosił, że jego misja dobiegła końca! "Zrobiłem, co mogłem". Specjalnie nagranie

Do zatrzymania Michała Materli doszło w grudniu 2016 roku. Doszło do niego w mieszkaniu zawodnika KSW w Szczecinie na oczach rodziny i było zaskakująco brutalne – drzwi zostały wysadzone materiałami wybuchowymi, a sam Materla został obezwładniony paralizatorem. Zdaniem adwokata zawodnika użyto środków zdecydowanie przekraczających faktyczną potrzebę. – Zatrzymanie Michała Materli było sprzeczne ze standardami demokratycznego państwa prawnego, niecelowe i niewątpliwie niesłuszne oraz niewspółmierne do okoliczności prowadzonej sprawy – cytuje słowa adwokata portal „Przegląd Sportowy Onet”. Jednak sama forma zatrzymania to jedno, przede wszystkim oskarżenia skierowane przeciw Materli okazały się fałszywe.

Marian Ziółkowski o swojej przyszłości w KSW | Andrzej Kostyra

Materla wyszedł na wolność po kilku miesiącach spędzonych w areszcie, ale sama sprawa ciągnęła się jeszcze kilka lat i w końcu w 2022 roku został on oczyszczony z zarzutów. Za ten fatalny epizod w życiu Materli odpowiada prokurator Agnieszka Nowicka. – Zeznania jednego z przestępców były dla prokuratorki wystarczające, aby podpisać nakaz zatrzymania Materli, postawić mu zarzuty i wystąpić o areszt. Nowicka nie sprawdziła jednak tych informacji. Analiza akt potwierdza z kolei, że "podkręcała" ona zarzuty np., gdy przestępca pomówił sportowca o odbiór 100 gramów kokainy, to Nowicka dopisała do zarzutów kolejnych kilkaset gramów kokainy i amfetaminy. Nie wiadomo, na jakiej podstawie to zrobiła, bo nie wynikało to z żadnego protokołu przesłuchania – Czytamy w „Przeglądzie Sportowym Onet”.

Materla żąda milionów złotych!

Teraz Michał Materla zamierza domagać się odszkodowania za poniesione krzywdy. Z powodu zatrzymania stracił on sponsorów oraz na pewien czas możliwość toczenia walk w KSW. Poszkodowany wycenił te straty jednak na bardzo wysoką sumę – aż 8 mln złotych! Dla porównania, Tomasz Komenda, który niesłusznie przesiedział w więzieniu 18 lat, otrzymał od państwa 13 mln złotych. Warto zauważyć, że Materla nie jest pierwszą „ofiarą” Agnieszki Nowickiej, że za jej bezpodstawne działania skarb państwa wypłacił już poszkodowanym 2 mln złotych, a kolejne wyroki, czekające na uprawomocnienie, zwiększą tę kwotę do 2,5 mln złotych. Pytaniem pozostaje jednak, kiedy Materla doczeka się sprawiedliwości – wniosek zawodnika KSW został przekazany z sądu w Poznaniu do Gorzowa Wielkopolskiego, z kolei ten chce przekazać sprawę... do Szczecina.