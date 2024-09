i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mariusz Pudzianowski

Nie ma już szans

Mariusz Pudzianowski wydał jasny komunikat. Koniec wszelkich nadziei, wyraził żal. Lawina komentarzy po wpisie Pudziana

Tomasz Piechna 10:42

Mariusz Pudzianowski w poci czoła przygotowuje się do swojego powrotu do klatki, który będzie miał miejsce w połowie listopada na gali XTB KSW 100. Były strongman miał ponad rok przerwy od pojedynków, ale teraz wystąpi na jubileuszowej gali. Wciąż nie wiadomo, kto skrzyżuje rękawice z doświadczonym zawodnikiem. Pewne jest już jedno, nie będzie to Eddie Hall, o czym mówił i Martin Lewandowski, a teraz zakomunikował to sam Pudzianowski.