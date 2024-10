Olbrzymie poruszenie po tym, co publicznie pokazał Michał Materla. Jedno zdjęcie wystarczyło, wszystko przez jedno spotkanie

Wstrząsnęło nami po zobaczeniu, co dzieje się z Mamedem Khalidovem! Tego nie da się zakryć. Do walki coraz bliżej i takie obrazki

W historii federacji KSW pojawiło się wielu zawodników, którzy zyskali ogromną popularność i uznanie fanów, jednak tylko garstka może dziś określać się mianem prawdziwych legend polskiej organizacji. Do tej grupy bez dwóch zdań zalicza się również Michał Materla, który cieszy się olbrzymim szacunkiem i zadebiutował tam podczas gali KSW 6, kiedy jeszcze odbywały się tam turnieje. Po raz ostatni z kolei, w oktagonie federacji pojawił się on w marcu tego roku, kiedy to musiał uznać wyższość Piotra Kuberskiego. Najwierniejsi fani "Cipao" stale jednak śledzą jego profile w mediach społecznościowych i sprawdzają, co dzieje się z ich idolem. Po jednym z najnowszych zdjęć Materli, licznik polubień pod jego postem wystrzelił w porównaniu z tym, co dzieje się na jego Instagramie na co dzień. Wszystko przez postać, która pojawiła się na zdjęciu obok niego.

- Osiedlowa rozkmina na trzepaku ! Jak za starych dobrych czasów 👍🏻. @bonusrpk_official - napisał krótko pod postem Materla, stając obok Oliwiera Roszczyka, rapera znanego pod pseudonimem "Bonus RPK". Artysta może pochwalić się olbrzymim szacunkiem przede wszystkim wśród fanów "prawdziwego" i osiedlowego rapu.

Post legendarnego zawodnika KSW w zaledwie kilka godzin po publikacji zyskał ponad 7 tysięcy polubień i licznik ten wciąż bije. Zdjęcie polubili m.in. przyjaciel Materli Artur Szpilka, Mateusz Gamrot, czy Marcin "Różal" Różalski. Standardowo, pod ostatnimi postami legendarnego zawodnika KSW można zaobserwować od tysiąca do 3-4 tysięcy polubień. Zdjęcie z "Bonusem RPK" w kilka godzin podwoiło ten wynik.