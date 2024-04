Nie da się powstrzymać łez po tym, co spotkało Michała Materlę. Tego nie mógł się spodziewać, wyjątkowa chwila

Mariusz Pudzianowski pokazał się publicznie w stroju ogra. Zobaczyły to miliony! Fani oszaleli w komentarzach

Po ostatniej walce Michała Materli z Piotrem Kuberskim, która miała miejsce na gali KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim, fani zawodnika ze Szczecina mogli z niepokojem patrzeć na to, co dzieje się z ich idolem, który przegrał na kilka sekund przed końcem pierwszej rundy przez TKO, a twarz Materli nie zwiastowała niczego dobrego. Jak się okazało, legendarny zawodnik KSW trafił do szpitala, gdzie mógł jednak liczyć na swoich oddanych przyjaciół. Artur Szpilka, wraz z m.in. Marcinem Różalskim oraz Danielem Omielańczukiem najpierw pokazał w mediach społecznościowych grupę przyjaciół w samochodzie, jednak nikt nie mógł wtedy spodziewać się, dokąd ci zmierzają. Okazuje się, że postanowili oni odwiedzić Materlę.

- Grunt to Rodzinka. Niespodziewanka odwiedzinowa nakręcona przez bandę Kolegów Oprychów z transportem zdrowia psychicznego dla Majkiela. - napisał na Instagramie Marcin Różalski pokazując wspólne zdjęcie przyjaciół z Michałem Materlą na szpitalnym łóżku. Długo nie trzeba było czekać, aż zdjęcie z oddanymi kolegami opublikuje również "Cipao". - Fantastyczna niespodzianka ! - napisał krótko legendarny zawodnik KSW Internauci od razu zaczęli życzyć mu zdrowia.

- Braci Się Nie Traci 💪 Zdrówka Wojowniku - napisał pod postem Materli jeden z internautów. - To są przyjaciele ;) Rodzina - dodał lekkoatleta Marcin Lewandowski pod zdjęciem 40-latka.