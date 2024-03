Aż zamarliśmy widząc rozbitą twarz Michała Materli po walce z Kuberskim. Boli od samego patrzenia na gwiazdora KSW

To, co stało się z ciałem Arkadiusza Tańculi wywołuje u nas ciarki! Wielu będzie w szoku. Wszystko zmieniło się kilka tygodni po walce na FAME 20

Michał Materla to bez dwóch jedna z najbardziej zasłużonych postaci w historii federacji KSW, bez których organizacja ta nie byłaby w tym samym miejscu. Nic więc dziwnego, że ogromna część fanów kibicowała mu podczas starcia z Piotrem Kuberskim na gali KSW 92. Niestety dla "Cipao" oraz jego kibiców, walka zakończyła się na 5 sekund przed końcem pierwszej rundy. Sędzia musiał zakończyć starcie widząc, że Materla po gradzie ciosów nie jest w stanie dalej walczyć. Jeden z szefów KSW, Maciej Kawulski przyznał również, że sam odczuwał ból widząc, co działo się z Michałem Materlą. Internauci również mogli go poczuć po zobaczeniu poobijanej twarzy zawodnika ze Szczecina.

Michał Materla pokazał olbrzymi charakter, kilkukrotnie podnosząc się na równe nogi po celnych ciosach zadanych przez Kuberskiego, jednak skutkiem tego było inkasowanie kolejnych. Kiedy sędzia kończył starcie tuż przed końcem pierwszej rundy, twarz "Cipao" była więc już mocno zakrwawiona, a kiedy legendarny zawodnik KSW został obejrzany przez lekarzy, prawdziwe obrażenia zaczęły być jeszcze bardziej widoczne. Już na pierwszy plan wysuwa się mocna opuchlizna oka oraz rozcięcie pod nim.

Pojedynek z Piotrem Kuberskim był dla Michała Materli walką numer 44 w jego zawodowej karierze. W tym czasie zawodnik ze Szczecina wygrał 33 starcia. Porażka na gali KSW 92 jest drugą z rzędu po tym, jak w grudniu Materla uległ Pawłowi Pawlakowi w starciu o pas mistrzowski kategorii średniej, który w przeszłości należał do "Cipao".