Michał Pasternak zawalczy w KSW? Jasny głos z federacji. Ocena gwiazdy FAME MMA nie pozostawia cienia złudzeń

Michał Pasternak to jedna z największych gwiazd FAME MMA, a na pewno zawodnik, który ma najbogatsze doświadczenie w mieszanych sztukach walki, bo nie można zapominać, że jest on zawodowcem i walczył w wielu znanych federacjach. Tym samym każdy z freak-fightowych rywali, który weźmie pojedynek z Pasternakiem musi liczyć się z bardzo trudną przeprawą. Ponadto plotki o ewentualnym dołączeniu "Wampira" do KSW również nie mogą dziwić.

Pasternak w KSW? Jasne stanowisko

O tę kwestię zapytany został Wojsław Rysiewski w rozmowie z portalem InTheCage.pl. W pytaniu przewinęło się również nazwisko Kamila Mindy, który niebawem pojawi się na gali Clout MMA 2. - Bardzo się cieszę, że mają gdzie zarabiać bardzo dobre pieniądze i tak trochę ich włożę do jednego worka, bo podobny wiek. Myślę, że sportowo też, Michał trochę lepiej, ale prawda jest taka, że każdą walkę z dobrym polskim zawodnikiem przegrywał w ostatnim czasie - zauważył dyrektor sportowy KSW.

- Przegrał z Łukaszem Sudolskim, który jest blisko dołu tabeli u nas, czy z Adamem Kowalskim, czy z Maćkiem Różańskim. Wiek też raczej nie pomaga. Moim zdaniem oni już nie zawalczą w KSW. Kamil, który przegrał z Thomasem Moznym, który przegrał z Arkiem Wrzoskiem. Sportowo to nie jest ten level. Nie zważając na moje uprzedzenia, panowie znaleźli sobie dobrze płatne prace we freak-fightach, więc niech im się wiedzie - przyznał Rysiewski.