O kolejnej walce Jacka Murańskiego może zrobić się głośno. Do klatki ma wkroczyć Amadeusz Ferrari. To może być krwawa jatka

Gwiazdy freak fightowych federacji miały okazję uczestniczyć w wielu szalonych pomysłach na walki i Arkadiusz Tańcula bez dwóch zdań zalicza się do tego grona najpierw bijąc się na FAME 19 z Amadeuszem "Ferrarim", by zaledwie trzy tygodnie później zmierzyć się z Adrianem "Polakiem". O ile w pierwszym pojedynku udało mu się zwyciężyć, to w drugim musiał uznać wyższość rywala i nie ukrywał, że zbijanie wagi oraz trzymanie się restrykcyjnej diety miało ogromne znaczenie w tym starciu. Kiedy więc przyszedł czas odpoczynku, aktor znany z występów w serialu "Lombard. Życie pod zastaw" postanowił cieszyć się tym, czym do tej pory nie mógł i nie żałował sobie pysznego jedzenia.

Arkadiusz Tańcula przytył w zastraszającym tempie! Aż złapaliśmy się za głowę widząc, co stało się z jego ciałem

Wraz z kolejnymi tygodniami po swoim ostatnim pojedynku, Arkadiusz Tańcula pokazywał swoim fanom na Instagramie, jak sukcesywnie wzrastała jego waga, a niecały miesiąc po FAME Friday Arena 2 "Aroy" wniósł na wagę 99 kilogramów. Takiego wyniku dawno u niego nie było. - Brakuje kilograma, ale jest prawie stówa, więc jutro zaczynamy dietę i redukcję - poinformował w mediach społecznościowych Tańcula ogłaszając, że po luźniejszym okresie znów bierze się za budowanie formy.

Aż się przeżegnaliśmy po zobaczeniu, co stało się z Arkadiuszem Tańculą! Po ostatniej walce nie miał zamiaru sobie żałować

Przy okazji gwiazdor FAME MMA postanowił zażartować sobie ze swojej obecnej wagi pokazał się swoim fanom z podwiniętą koszulką, gdzie dodatkowo widać wydęty brzuch. - Zobaczcie, to jest dziewiąty miesiąc. Dajcie mi trzy tygodnie... Zobaczycie, co będzie - dodał Tańcula zapowiadając, że w tak krótkim czasie znów będzie mógł pochwalić się świetną formą fizyczną.

