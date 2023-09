Niewiarygodne, jak Arkadiusz Tańcula wygląda tuż przed walką z Polakiem na FAME FRIDAY ARENA 2! Tego już nie ukryje

To, co stało się z ciałem Roberta Burneiki to za dużo nawet jak na nas. Wygląd "Hardkorowego Koksa" może przerazić wielu

Federacja FAME MMA narzuciła ogromne tempo i zaledwie kilka tygodni po gali FAME 19, która odbyła się w krakowskiej TAURON Arenie, w Szczecinie dojdzie do FAME FRIDAY ARENA 2, gdzie w walce wieczoru zmierzą się po raz drugi Michał "Boxdel" Baron oraz Paweł Jóźwiak. W obszernej karcie walk FFA2 znalazł się również Arkadiusz Tańcula, który dopiero co mierzył się w main evencie FAME 19. Tym razem przyjdzie mu walczyć w starciu Arkadiusz Tańcula - Adrian "Polak" Polański. Aktor znany z serialu "Lombard. Życie pod zastaw" nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek i od razu po FAME 19 wrócił do treningów, co jednak wyszło mu na dobre.

Tak teraz wygląda Arkadiusz Tańcula! Już tego nie ukryje przed walką z Polańskim na FAME FRIDAY ARENA 2

Zawodnicy FAME MMA oraz innych freak-fightowych federacji niejednokrotnie udowadniali już, że potrafią wchodzić do oktagonu po bardzo krótkiej przerwie i teraz czeka to Arkadiusza Tańculę. Po pokonaniu Amadeusza "Ferrariego" Roślika, dla którego nie miał litości również po walce bezpardonowo go określając, Tańcula szybko zameldował się znów na treningach oraz na macie. Kiedy przyszło do kręcenia trailera FAME FRIDAY ARENA 2, "Aroy" pokazał swoją obecną formę, która wiele osób może zaskoczyć.