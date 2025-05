PRIME MMA 12 Transmisja na żywo: stream online i PPV. Gdzie oglądać galę PRIME 17.05.2025?

Jacek Murański zaatakowany. Natan Marcoń oblał go wodą i wyszedł z programu przed PRIME MMA 12

Gala PRIME MMA 12 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19:30 w Studio Polsatu w Warszawie. Pierwotnie to wydarzenie miało odbyć się w Toruniu, ale lokalizacja została zmieniona. Roszady dotyczyły też karty walk, w której ostatecznie znalazło się 10 pojedynków z możliwym dodatkowym extra fightem. Główną walką wieczoru będzie starcie Jacka Murańskiego z Natanem Marconiem, które rozgrzewa polski internet, ale już wcześniej w klatce zaprezentują się gwiazdy freak-fightów.

Na PRIME 12 fani obejrzą w akcji między innymi "Taazy'ego", który tym razem podejmie wyjątkowe wyzwanie i zmierzy się z "12 Roninami". Poza nim w klatce pojawią się Adrian Cios, Paweł Jóźwiak, Marianna Schreiber, "Bagieta" czy Jaś Kapela. Powrót po długiej nieobecności zaliczy Robert Karaś, który weźmie udział w nietypowej 3-osobowej walce! Fani freak-fightów z pewnością będą mieli na czym zawiesić oko, a to wszystko tradycyjnie w systemie PPV.

PRIME MMA 12: Karta walk. Kto walczy na gali PRIME 12 w Warszawie 17.05.2025 [KOLEJNOŚĆ WALK]

PRIME MMA 12 Transmisja na żywo dzisiaj 17.05.2025

Freakowe gale od samego początku korzystają z systemu pay-per-view. Oznacza to, że widzowie muszą zapłacić za transmisję, której nie ma w telewizji. Nie inaczej jest w przypadku gali PRIME 12, którą można oglądać wyłącznie online na stronie primemma.tv. To na niej można wykupić usługę PPV, dzięki której uzyska się dostęp do transmisji.

PRIME 12: PPV. Cena, gdzie oglądać?

Gala PRIME MMA 12 odbędzie się w sobotę 17 maja 2025 r. w Studio Polsatu w Warszawie. Początek wydarzenia o godzinie 19:30. Cena PPV w tym przypadku zaczyna się od 49,99 zł za podstawową transmisję. Pakiet premium kosztuje 59,99 zł i obfituje w wyższą jakość transmisji oraz dłuższy dostęp dający możliwość retransmisji. W podstawowej wersji to 48 godzin, a premium daje aż 168 godzin. Dla wszystkich tych, którzy nie mogą wykupić PPV, mamy dobre wieści - darmowa relacja na żywo z gali PRIME MMA 12 będzie dostępna na Sport.se.pl! Zapraszamy wszystkich do śledzenia tych wydarzeń razem z nami.

PRIME MMA 12: Relacja na żywo z gali w Warszawie. Marcoń czy Murański? [WYNIKI WALK]