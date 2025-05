PRIME MMA 12: Karta walk. Kto walczy na gali PRIME 12 w Warszawie 17.05.2025 [KOLEJNOŚĆ WALK]

PRIME MMA 12: Kto walczy na gali w Warszawie? 17.05.2025

PRIME MMA organizuje swoją dwunastą galę! Pierwotnie wydarzenie miało odbywać się w Toruniu, a następnie w Radomiu. Ostatecznie gala PRIME MMA 12 odbędzie się w Studiu Polsatu w Warszawie. W walce wieczoru Jacek „Muran” Murański zmierzy się z Natanem „Krakenem” Marconiem. Ten pojedynek podsycony był poważnym konfliktem. Drugi z nich miał zagwarantować sobie w kontrakcie, że Murański nie pozwie go za żadne słowo, które zostanie wypowiedziane podczas ich konfrontacji.

Kogo jeszcze zobaczymy w klatce w Warszawie? Podczas PRIME MMA 12 dojdzie do kolejnego pojedynku Pawła „Prezesa” Jóźwiaka z Adrianem Ciosem. Ich konflikt powrócił po ostrym starciu, do którego miało dojść w barze ponad miesiąc temu. Ich pierwsze starcie odbyło się na gali CLOUT MMA 4. Cios wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów. Jeśli Cios będzie zdolny do walki może zmierzyć się jeszcze na tej samej gali z Jarosławem „Ninją” Sobonkiewiczem.

Dojdzie także do elektryzującego pojedynku z udziałem gwiazdy freak-fightów Kamila „Taazy'ego” Mataczyńskiego, który w nietypowej formule zmierzy się aż z dwunastoma przeciwnikami.

Walka kobiet na gali PRIME MMA 12

Podczas sobotniej gali PRIME MMA dojdzie także do pojedynków kobiet dwie na dwie. Marianna Schreiber zmierzy się z Patrycją Hefką na dwie siostry Porzucek – Paulinę i Karolinę. Ich konflikt przerodził się w ostre starcie już na ceremonii ważenia. Hefka i siostry Porzucek rzuciły się na siebie. W ruch poszły... paznokcie i pięści.

W klatce zaprezentują się także znani z gal PRIME Jaś Kapela, Michał „Bagieta” Gorzelańczyk, Robert Karaś i Adam Soroko.

Karta walk gali PRIME MMA 12

Walka wieczoru:

Jacek Murański – Natan Marcoń

Karta główna:

Adrian Cios – Jarosław Sobonkiewicz – jeśli Cios będzie zdolny do walki

Kamil „Taazy” Mataczyński – 12 Roninów

Adrian Cios – Paweł Jóźwiak

Marianna Schreiber i Patrycja Hefka – Karolina Porzucek i Patrycja Porzucek

Jakub „Ajemge1” Wtykło – Michał „Bagieta” Gorzelańczyk

Dorian „Ali5cali” Jach-Bluma – Jaś Kapela

Damian „Waszka G” Kubiszewski – Łukasz „Lukas” Bielon

Grzegorz „Hellboy” Głuszcz – Mateusz „Owca” Horodecki

Karta wstępna:

Robert Karaś – Mateusz „Himi” Hetnar – Mateusz „Mister Mati” Górski

Jarosław „Ninja” Sobonkiewicz – Adam Soroko

