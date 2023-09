Nie do wiary, jak Arkadiusz Tańcula nazwał Amadeusza Ferrariego po walce! Takiego określenia nikt się nie spodziewał

Tomasz Adamek bez ogródek przejechał się po Amadeuszu Ferrarim. Bezlitośnie go podsumował, nie było co zbierać

Pomiędzy Arkadiuszem Tańculą i Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem mocno iskrzyło w ostatnich dniach, a temperatura przed galą FAME 19 stale rosła. Ostatecznie starcie pomiędzy zawodnikami zakończyło się zwycięstwem Tańculi przez jednogłośną decyzję sędziów, jednak to nie zakończyło konfliktu, a wręcz przeciwnie. Po starciu Ferrari zarzucił Tańculi, że ten uciekał przed nim po klatce, a w dodatku ten nie czuje się przegrany, bo wziął ten pojedynek w zastępstwie i nie mógł się do niego dobrze przygotować ze względu na chorobę. Podczas wywiadów po gali FAME 19 doszło do kolejnej potyczki słownej pomiędzy Tańculą i Roślikiem, a w rozmowie z "Super Expressem" Tańcula postanowił w kreatywny sposób zwyzywać Ferrariego zahaczając o jego dobre relacje z Jackiem Murańskim.

- Na pewno to już jest taki wróg, jak stary cap (…) To już będzie wróg na amen, jak Smerfy i Gargamel. O, to jest Klakier! Jest Gargamel, Klakier – bo on taki rudy jest właśnie i ciekawe kto tam jeszcze będzie… - wypalił po wygranej Arkadiusz Tańcula określając w ten sposób swojego ostatniego rywala. Zobaczcie całą rozmowę z Arkadiuszem Tańculą zaglądając do materiału wideo poniżej!