i Autor: ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI PRIME MMA 12: Jacek Murański, Natan Marcoń

Rozwścieczył rywala

PRIME MMA 12: Obrzydliwe! Natan Marcoń przyniósł urnę i wysypał jej zawartość na Jacka Murańskiego

Bartosz Olszewski 20:19

Do skandalicznych scen doszło przed galą PRIME MMA 12. Natan Marcoń tuż przed wydarzeniem spotkał się ostatni raz twarzą w twarz z Jackiem Murańskim. Ich konflikt to najważniejsze starcie sobotniej gali. „Kraken” przyniósł na galę urnę i rozsypał jej zawartość na ochroniarzy i samego „Murana”. Czy to było przekroczenie granic?