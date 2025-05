Spis treści

- W mojej sytuacji trochę inaczej oceniam pewne rzeczy, więc jestem skupiony już na innych rzeczach – zaznaczył polski supersnajper po niedzielnym spotkaniu. - Wydaje mi się, że „ważniejsze są tytuły drużyny”. Indywidualne trofea bez osiągnięć drużyny nie byłyby tak wiele warte. Więc zdecydowanie ważniejsze jest to, że zdobyliśmy trzy tytuły, zdobyliśmy mistrzostwo w Hiszpanii – podkreślił.

40 goli Lewandowskiego na czterech frontach

25 ligowych bramek „Lewego” to i tak jego najlepszy wynik w sezonie w ciągu trzech lat spędzonych w primera division. Na wszystkich czterech frontach, na których rywalizowała Barca, zebrał on 40 trafień – tyle samo, ile wspomniany Mbappe. Zdecydowanie pobił natomiast Francuza we wspomnianych sukcesach drużynowych: Blaugrana zgarnęła i mistrzostwo kraju, i krajowy Puchar oraz Superpuchar. W tych dwóch ostatnich rozgrywkach decydujące boje wygrywała właśnie z „Królewskimi”.

Oddech Ferrana Torresa na plecach Lewandowskiego

W drugiej połowie sezonu Lewandowskiemu wyrósł w szatni bardzo poważny konkurent do miejsca na pozycji numer dziewięć. Mowa o Ferranie Torresie, który w chwilach kryzysu zdrowotnego i kryzysu formy „Lewego” zaczął trafiać dość regularnie. - Im mocniejszy skład, tym mocniejsi jesteśmy na boisku. Wielokrotnie zawodnicy z ławki wchodzili i dawali nam dodatkową moc, więc to jest jak najbardziej potrzebne i z tego trzeba się cieszyć – komentował pytanie o swego zmiennika polski snajper.

Nowe zadania Lewandowskiego w drużynie

Zaznaczył zarazem, że ma świadomość upływu czasu. - Tych meczów jest tyle, że nie da się już dziewięćdziesięciu minut grać w każdym z nich, szczególnie przy takiej intensywności – zauważył. - Dlatego cieszę się byciem tu, i bardzo cieszą mnie sukcesy drużyny. Patrzę na to wszystko już trochę inaczej niż jeszcze parę lat temu. I wiem też, jakie rzeczy na boisku, ale i poza nim, są ode mnie w tej chwili wymagane. Wiem, że mogę w wielu z nich pomóc i wspierać innych zawodników – podsumował swą zmieniającą się rolę w drużynie Lewandowski.

„Lewy” wciąż goni za setką

Polski snajper wciąż jeszcze ma szansę osiągnąć w tym sezonie cel indywidualny. Jednego trafienia brakuje mu do granicy stu goli, zdobytych w koszulce Blaugrany. Być może uda się je zaliczyć w meczu ostatniej kolejki primera division. W niedzielę 25 maja Katalończycy o godz. 21.00 zagrają w Bilbao z tamtejszym Athletikiem.

