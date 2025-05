Spis treści

Wyjątkowy sezon Barcelony

To jest dla Barcelony wyjątkowy sezon. Zdobyła Superpuchar, Puchar Króla i teraz przypieczętowała tiumf w lidze hiszpańskiej. Stało się to w poprzedniej kolejce, gdy w derbach Barcelona wygrała z Espanyolem. W tym spotkaniu Szczęsny i Lewandowski zagrali w pierwszym składzie, ale ten ostatni indywidualnie nic nie wskórał i po godzinie został zmieniony. Barca pokonując lokalnego rywala dorzuciła najcenniejsze trofeum. Na dwie kolejki wypracowała sobie siedem punktów przewagi nad Realem Madryt. To dla Barcy tytuł numer 28 w jej kolekcji.

Lewandowski polował na gola numer 100

Następnego dnia po derbach z Espanyolem rozpoczęło się świętowanie sukcesu. Był przejazd przez miasto otwartym autobusem. Radości było co nie miara i zabawy też, w końcu Barca całym sezonem zasłużyła na ten moment. Przypomnijmy Szczęsny paradował w kapeluszu i polską flagą. Wraz z nim radował się takę Lewandowski. Duet naszych gwiazd dołożył dużą cegiełkę do tego, że mistrzostwo wróciło do giganta z Katalonii. Dla Lewego to drugi tytuł z Barcą, a dla Szczęsnego premierowy po tym, jak zdecydował się wznowić karierę. Teraz Barcelona już jako mistrz zagrała z Villarrealem i przegrała 2:3 2 37. kolejce. Z naszych asów zagrał tylko Lewandowski, który polował na gola numer 100. Jednak nie udało mu się go strzelić. Zrobi to w meczu z Bilbao na koniec sezonu?

Celebracja mistrzostwa po meczu z Villarrealem

Po spotkaniu miała uroczystość wręczenia pucharu za zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Nawet porażka z Villarrealem nie zepsuła tej podniosłej chwili dla Barcelony. Piłkarze pojedynczo wychodzili na środek boiska, gdzie przygotowano dla nich scenę. Ostatni wkroczył Marc-Andre ter Stegen, który wziął puchar i zaniósł go drużyny. Niemiec wraz z zespołem świętował sukces na specjalnie przygotowanej platformie. Wszystko do hitu Queen "We are the champions". Na boisku ustawiono trzy tofea wywalczone w tym sezonie. Z radości piłkarze chwycili się za ręce i robili kółko wokół pucharów. Celebracji nie było końca. Puchar podniósł także Lewandowski, a po nim Fermin Lopez. Potem była runda wokół boiska.

Piłkarze Barcelony po rocznej przerwie znów cieszą się z odzyskania mistrzostwa Hiszpanii. Wkład w to osiągnięcie ma duet Polaków: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. W meczu z Villarreal nasz bramkarz zasiadł na ławce, a Lewy wybiegł w wyjściowym zestawieniu. Po zawodach z Villarreal miała miejsce ceremonia, podczas której klub z Katalonii odebrał główne trofeum.

