FC Barcelona - Villarreal RELACJA NA ŻYWO: Lewandowski szuka 100. gola, Szczęsny nie gra [LIVE 18.05.2025]

FC Barcelona - Villarreal 0:1

Bramki: Perez (4')

Kartki:

Barcelona: ter Stegen - Eric Garcia, Cubarsi, I. Martinez, Gerard Martin - Gavi, Fermin Lopez, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha

Villarreal: Junior Reis - Navarro, Foyth, Costa, Cardona - Comesana, Parejo - Pepe, Baena, Pino - Perez

Na żywo FC Barcelona - Villarreal 7' Kolejna szansa dla Villarreal! Goście szybko dograli piłkę z prawej strony w pole karne i zamykający Pino mógł strzelić gola szczupakiem, tyle że uderzył niecelnie. 6' Fermin Lopez ładnie przedarł się w pole karne, ale tam za daleko wypuścił piłkę i uprzedził go bramkarz Villarreal. 4' Nieudana pułapka ofsajdowa Barcy, Pepe otrzymał prostopadłe podanie na prawe skrzydło i dograł do środka Ayoze Perezowi, który nie miał problemu z pokonaniem ter Stegena! 4' GOOOOOOOOOL! Pierwsza groźna akcja i już gol dla Villarreal! 2' Spokojny początek. Barca była przy piłce, ale nie stworzyła żadnej akcji. 1' Zaczynamy mecz! Przy piłce Barcelona. Na trybunach dziś m.in. Joachim Loew! Piłkarze obu drużyn są już na boisku! Villarreal przyjechał do stolicy Katalonii po serii czterech wygranych z rzędu. Wciąż walczy też o 5. miejsce dające awans do Ligi Mistrzów UEFA. To zwiastuje naprawdę ciekawy mecz! Barcelona w czwartek zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, w piątek świętowała je z kibicami na ulicach, a dziś oficjalnie odbierze trofeum! Ważna wiadomość - zgodnie z przypuszczeniami nie zagra dziś Wojciech Szczęsny! 🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaVillarreal pic.twitter.com/xiUANMnvyz — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Villarreal w 37. kolejce La Liga! Początek spotkania o 19:00.

FC Barcelona już od czwartku oficjalnie jest mistrzem Hiszpanii w sezonie 2024/2025. Tytuł zapewniła sobie po derbowym zwycięstwie 2:0 z Espanyolem, a w piątek na ulicach Barcelony odbyła się oficjalna feta z udziałem setek tysięcy kibiców. Piłkarze "Dumy Katalonii" świętowali na całego, ale już dwa dni później ponownie wyjdą na boisko. Na niedzielę zaplanowano przedostatnią kolejkę La Liga, która nie ma znaczenia dla pozycji Barcy w tabeli, jednak pozostaje ważna m.in. dla Roberta Lewandowskiego. Polak od ponad miesiąca (dokładnie 9 kwietnia) nie strzelił gola i wciąż czeka na bramkę numer 100 w Barcelonie. Być może przełamie tę barierę dzisiaj z Villarrealem?

Barcelona - Villarreal na żywo relacja: Wynik live 18.05.2025

Dla "Lewego" to przedostatnia okazja, aby zbliżyć się do Kyliana Mbappe z Realu Madryt, który w ostatnich tygodniach wyprzedził go w klasyfikacji strzelców La Liga. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo Villarreal przyjedzie do Barcelony po serii czterech wygranych z rzędu i z szansą na przyklepanie 5. miejsca dającego awans do Ligi Mistrzów UEFA. To zwiastuje naprawdę ciekawy mecz, którego początek już o godzinie 19:00.