Kibice zdecydowali! To on ma rację w sporze Lewandowski - Probierz. Jednoznaczna ocena

Probierz zapytany, co usłyszał od piłkarzy ws. Lewandowskiego. Tak selekcjoner odpowiedział na trudne pytanie! "To było istotne"

Lewandowski stracił opaskę i odszedł z kadry. Mocny komentarz

Robert Lewandowski w niedzielę rozpętał medialną burzę, ogłaszając, że rezygnuje z gry w reprezentacji Polski, dopóki jej trenerem pozostaje Michał Probierz. Kapitan biało-czerwonych od 2014 roku stracił opaskę po decyzji Michała Probierza, a dzień później w rozmowie z WP SportoweFakty wytłumaczył powody swojej decyzji.

– Nie chodzi o samo zabranie mi opaski, ale o to, jak zostało mi to zakomunikowane – podkreślił Lewandowski w rozmowie z "Wirtualną Polską", sugerując brak szacunku i profesjonalizmu w sposobie przekazania decyzji przez selekcjonera.

Konferencja o odejściu Lewandowskiego z kadry

We wtorek 9 czerwca odbyła się konferencja prasowa przed meczem z Finlandią. Obok selekcjonera pojawił się nowy kapitan – Piotr Zieliński. Pytania o atmosferę w kadrze i sprawę Lewandowskiego zdominowały spotkanie. – Jeszcze nie rozmawiałem z Robertem, ale nie wykluczam, że do tego dojdzie po meczu z Finlandią – powiedział Zieliński podczas konferencji prasowej.

Michał Probierz także odniósł się do decyzji o zmianie kapitana i wyjaśnił kulisy. - Jeżeli była sytuacja ze zgrupowaniem, rzeczywiście dogadaliśmy się, że nie przyjedzie. W środę, 4 czerwca, dowiedziałem się, że przyjedzie do „Grosika” na pożegnanie. Wcześniej o tym nie wiedziałem. Po analizie po meczu z Mołdawią i rozmowach ze sztabem i zawodnikami, uznałem, że to dobry moment, by zmienić kapitana – tłumaczył Probierz. – To wybitny zawodnik, któremu nikt nie odbierze zasług, ale czas i miejsce na taką decyzję nigdy nie są łatwe – dodał.

Kibice zdecydowali, po czyjej stronie stoją w konflikcie Probierz - Lewandowski

Tymczasem 158 występów i 85 goli – to dorobek Lewandowskiego w narodowych barwach. Choć 36-latek nie zakończył definitywnie kariery reprezentacyjnej, jego powrót wydaje się niemożliwy, dopóki drużynę prowadzi Probierz. To ogromna strata dla reprezentacji Polski.

Podczas transmisji na żywo z konferencji na kanale "Super Express Sport" na YouTube przeprowadzono sondę: Kto ma rację w konflikcie Lewandowski - Probierz? Aż 65% widzów zdecydowało, że stoją po stronie byłego kapitana kadry. Mniej niż 1/3 widzów obstaje po stronie selekcjonera.

Spotkanie z Finlandią odbędzie się we wtorek w Helsinkach, ale wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że sportowy aspekt zszedł na dalszy plan.

