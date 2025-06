Michał Probierz ujawnił szokującą prośbę Roberta Lewandowskiego. "Lewy" miał po to specjalnie zadzwonić drugi raz

Probierz zapytany, co usłyszał od piłkarzy ws. Lewandowskiego. Tak selekcjoner odpowiedział na trudne pytanie! "To było istotne"

Michał Probierz ujawnia szczegóły rozmowy z Robertem Lewandowskim

Ale przyznać trzeba, że dość szczegółowo opowiadał, w jaki sposób przekazał tę decyzję Lewandowskiemu.

- Nie było innej możliwości, dlatego rozmawialiśmy przez telefon – zaczął Probierz. - Po przylocie do Finlandii o 20:45 spotkałem się z Piotrem Zielińskim, zapytałem, czy przejmie opaskę. O 21:16 zadzwoniłem do Roberta. Porozmawialiśmy chwilę, powiedziałem ze musimy coś zmienić. Na koniec rozmowy Robert powiedział mi, że „opaska kapitańska nic nie znaczy i w tym zespole nic nie zmieni”. Potem przekazałem Piotrowi Zielińskiemu, że jestem po rozmowie, poinformowałem Cezarego Kuleszę. Następnie o 21:50 mieliśmy zebranie członków sztabu i zawodników. Przekazałem informacje. Zespół pogratulował Zielińskiemu. Piotrek miał fajną mowę, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że podjąłem dobrą decyzję – podkreślił. - Robert potem zadzwonił i poprosił, żeby ogłosić, że to on sam zrzekł się opaski kapitana. Nie zgodziłem się, bo to moja decyzja – dodał.

Potem była seria pytań, dlaczego właściwie selekcjoner odebrał opaskę Lewandowskiemu. Tutaj już takich konkretów nie było.

Probierz i Zieliński komentują zamieszanie z Lewandowskim! Na żywo konferencja w Finlandii

Redaktor Ofiara o kulisach wojny Probierza z Lewandowski odpalił się po kompromitacji Polaków. Emocjonalny komentarz z Portugalii

- To prawda, że dogadaliśmy się, że nie przyjedzie na go zgrupowanie. W środę 4 czerwca dowiedziałem się, że przyjedzie na pożegnanie Grosika w godzinach wieczornych. Po rozmowie z wieloma zawodnikami, członkami sztabu. Miałem dzień do przemyślenia i podjęcia decyzji. Zdecydowałem ze nastąpi zmiana. Jest to wybitny zawodnik, któremu nikt nigdy tego nie zabierze. Uznałem po prostu, że to dobry moment na zmianę – dodał Probierz, który skomentował również możliwość pojednania z Lewandowskim.

Michał Probierz o powodach odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu

- Życie piłkarskie jest takie, że trzeba popatrzeć z różnych stron. Dla dobra tego zespołu to dobra decyzja. Ja jestem otwarty i nigdy się nie gniewam na nikogo. W piłce jak życiu nie można się obrażać. W piłce wszystko jest możliwe – zakończył Probierz.

