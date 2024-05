Mistrz KSW zaskoczył wszystkich! Mógłby zawalczyć we freak-fightach? Co za deklaracja!

Nie do wiary, co dzieje się z ciałem 47-letniego Pudzianowskiego! Ogromne ciężary zrobiły swoje. Porażający widok, przecieraliśmy oczy

Arkadiusz Wrzosek wprost o walce z Mariuszem Pudzianowskim. Podkreślił to zdecydowanie. O tym nie mówił często

Będziemy świadkami walki mistrza KSW w galach freak-fightowych? Mistrz wagi koguciej federacji MMA, Jakub Wikłacz, powiedział, że nie miałby większego problemu z tym, aby po latach kariery zwrócić się w kierunku organizacji specjalizujących się w organizowaniu walk celebrytów. Czy ta deklaracja sprawia, że zobaczymy zawodnika w FAME MMA, bądź Clout MMA?

Jakub Wikłacz zadziwiająco o freak-fightach. Mógłby się tam sprawdzić!

Jak powiedział Wikłacz, cytowany przez portal "meczyki.pl", nie ma on złego zdania o federacjach i nawet je ogląda. Jak sam powiedział, po latach kariery, mógłby się tam sprawdzić.

- Jakbym był na emeryturze i wciąż istniałyby freaki, to byłby jakiś sposób do zarobku. Oczywiście, że luźno. Ja tego nawet nie krytykuję, oglądam sobie i mam inne podejście niż wielu zawodników - mówi Wikłacz.

Jak podkreśla Wikłacz, widzi pozytywny wpływ freak-fightów na młodzież. Jak zapewnia uczestnik gal KSW, widzi on młodych zawodników, którzy zaczynają trenować MMA właśnie dzięki walkom celebrytów.

- Jest popyt, jest podaż. Jak prowadziłem zajęcia grupy młodzieżowej, to też widziałem, jaki jest nagle wysyp ludzi, jak jest gala Fame MMA. Przychodzą na treningi, no i część z nich zostaje, więc ma to pozytywny wpływ. Negatywny pewnie też - mówi Wikłacz.