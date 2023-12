Na Martę Linkiewicz nagle spadła ogromna fala krytyki. Zestawiono ją z Natalią Janoszek, padły bolesne słowa

Marta Linkiewicz rozpoczęła karierę w internecie od pamiętnej afery po koncercie "Rae Sremmurd". To wtedy usłyszała o niej cała Polska, gdy nastolatka była dumna z przebiegu wspólnej imprezy z amerykańskimi raperami. Dla wielu było to przegięcie, a Linkiewicz stała się uosobieniem szalonej imprezowiczki. Te kontrowersje sprawiły, że FAME MMA postanowiło ją zakontraktować, a Linkiewicz z biegiem czasu porzuciła imprezy na rzecz treningów. Jej metamorfoza robi ogromne wrażenie, a mistrzowski pas kobiet FAME był w jej posiadaniu przez wiele miesięcy. Niestety, dobra seria "Linkimaster" dobiegła końca, a dwie ostatnie walki to bolesne porażki z "Lil Masti" i Ewą Brodnicką. 26-latka po raz ostatni weszła do klatki w maju i na razie nie zanosi się na jej kolejną walkę. W tym czasie zdecydowała się na zdecydowanie inny projekt, który rozpętał niemałą burzę.

Marta Linkiewicz obok Natalii Janoszek. Ogromna krytyka

Oficjalnie potwierdzono, że Linkiewicz będzie jedną z uczestniczek nowego reality show wyprodukowanego przez TVN pt. "Królowa przetrwania". Weźmie w nim udział 12 znanych z internetu kobiet, a w gronie tym znalazła się m.in. Natalia Janoszek. Premiera programu odbędzie się 27 grudnia, a dzień później odbędzie się emisja na TVN 7. Rozpoczęto już działania promocyjne, do których specjalnie zestawiono... Linkiewicz i Janoszek. Taki pomysł stacji spotkał się z ogromną krytyką internautów, którzy szybko wyrazili złość.

- "Królowe" według Player.pl i TVN. Czyli można oszukiwać, przeklinać, zachowywać się jak patus, a TV i tak cię weźmie i nazwie - królową. A osoby wartościowe, mające *coś* do przekazania, muszą nagrywać filmy na YT, bo nie radzą sobie z hejtem i prześladowaniami. Co poszło nie tak? - skomentował na platformie X Wojtek Kardyś, specjalista od komunikacji internetowej. W podobnym tonie wypowiadali się widzowie na oficjalnym instagramowym profilu Playera, gdzie zaprezentowano grafikę. "Jedna wymyśliła sobie karierę, druga zrobiła karierę przez klękanie w autobusie...", "Przykre jest to, że TVN promuje taka PATOLOGIĘ i laskę, która WYMYŚLIŁA sobie karierę..." - brzmią jedne z najpopularniejszych komentarzy.