Nagranie z Tomaszem Adamkiem rozłoży was na łopatki. Zobaczcie tylko, co wyprawia. Khalidov mógł się jedynie uśmiechnąć

Gala XTB KSW Epic zbliża się wielkimi krokami. Już 24 lutego wszyscy fani sportów walki będą świadkami bardzo emocjonującego wydarzenia, gdzie nie zabraknie fantastycznych pojedynków. W trakcie wieczoru zostanie rozegrany turniej w wadze półciężkiej, który wyłoni nowego mistrza KSW w tej kategorii. O to prestiżowe trofeum powalczą Rafał Haratyk, Marcin Wójcik, Kleber Raimundo Silva oraz Damian Piwowarczyk. Całe wydarzenie będzie opierało się na półfinałach i finale. W walkach przy wyłonieniu finalisty odbędą się dwurundowe pojedynki, natomiast w decydującym starciu odbędzie się potyczka na zasadach trzech pięciominutowych rund. Jedną z najbardziej wyczekujących walk będzie zapewne ta z udziałem Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem na zasadach boksu (6x3 min).

W ostatnim czasie Martin Lewandowski w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że kwota jaką zarobią obaj zawodnicy przekroczy 4 mln zł. Na pewno takie informacje tylko podgrzewają atmosferę przed galą XTB KSW Epic. Na "Tik Toku" Ewy Brodnickiej pojawiło się bardzo ciekawe nagranie z podpisem "The best @tomasz_adamek_ after hard workout sparring" - napisała.

Były mistrz świata tańczy, jak szalony do utworu Funky Polak - Pamiętaj, warto przypomnieć, że właśnie ta piosenka zawsze towarzyszyła pięściarzowi w drodze do ringu. Tym razem najprawdopodobniej będzie podobnie.