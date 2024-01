Najman - Murański. To będzie okrutna jatka. Krew może lać się ciurkiem

Nie jest tajemnicą, że Marcin Najman oraz Jacek Murański nie darzą się sympatią, delikatnie mówiąc. O skrzyżowaniu rękawic w oktagonie przez obu mówiło się od dłuższego czasu. Na początku "El Testosteron" i "Stary Muran" mieli się zmierzyć w Elite Fighters, następnie za organizacje tego starcia wzięła się federacja HIGH League, jednak tak samo bezskutecznie, jak za pierwszym razem. Konflikt nie wygasł, wręcz przeciwnie wciąż narasta, dlatego podczas gali CLOUT MMA 4 ma dojść do kolejnej próby zorganizowania walki obu.

Najman vs Murański! Brutalne zasady w długo wyczekiwanej walce. Ostre starcie

W pojedynku Najmana z Murańskim fani będą świadkami bardzo brutalnych zasad. - ZASADY DIRTY STREET BOXING. TO SIĘ DZIEJE! Już 9 MARCA w Łodzi rozstrzygnie się NAJWIĘKSZY KONFLIKT FREAK-FIGHTÓW. CESARZ NAJMAN zmierzy się z odwiecznym wrogiem MURANEM. Czas na najbrutalniejsze zasady w historii. DIRTY STREET BOXING wprowadzi Was do świata, którego jeszcze nie znacie! Trzy rundy + dodatkowa odsłona NO TIME LIMIT! Zawodnicy wyjdą do klatki w NAJTWARDSZYCH MAŁYCH RĘKAWICACH DO MMA. Dozwolone są młotki, backfisty, uderzenia łokciem i z główki. W czwartej rundzie jest dodatkowa możliwość KOPNIĘĆ, STOMPÓW, SOCCER KICKÓW I DOBIJANIA W PARTERZE. Bądźcie gotowi na NAJBRUTALNIEJSZE ROZWIĄZANIE KONFLIKTU - można przeczytać w mediach społecznościowych CLOUT MMA.

Marcin Najman nie może cieszyć się z ostatnich wyników. "El Testosteron" ma na swoim koncie cztery porażki z rzędu i nie miał okazji cieszyć się ze zwycięstwa w CLOUT MMA. Natomiast "Stary Muran" triumfował w walce ze "Starym Wiewiórem" oraz po ogromnym skandalu z Pawłem Jóźwiakiem.