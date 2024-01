To się dzieje! Marcin Najman vs. Jacek Murański na CLOUT MMA 4! Szalone zasady

Pomiędzy Marcinem Najmanem i Jackiem Murańskim iskrzy od lat i już dawno ich walka wydawała się tylko kwestią czasu. Do tego jednak do tej pory nie doszło. Najpierw „El Testosteron” i „Stary Muran” mieli zmierzyć się na gali Elite Fighters, a później w federacji HIGH League, jednak żaden z tych pojedynków nie doszedł do skutku. Konflikt jednak wciąż narasta i federacja CLOUT MMA podjęła się teraz trzeciej próby zestawienia Najmana z Murańskim, a do walki ma dojść już podczas CLOUT MMA 4, które odbędzie się w marcu.

Sonda Kto wygra walkę Najman - Murański? Marcin Najman Jacek Murański

Najman vs. Murański na CLOUT MMA 4! Szalone zasady szalonej walki. To już pewne

Co więcej, pojedynek Marcina Najmana z Jackiem Murańskim nie odbędzie się na klasycznych zasadach. - Najbrutalniejsza forma walki jak na ulicy. DIRTY STREET BOXING wprowadzi Was do świata, którego jeszcze nie poznaliście. Najtwardsze dostępne rękawice. Uderzenia łokciem i z główki. Dozwolone młotki i backfisty. Zawodnicy nie będą mogli się jednak gryźć! - ujawnia CLOUT MMA. W czwartej rundzie z kolei, w której nie będzie limitu czasowego, dojdą jeszcze kopnięcia, stompy i soccerkicki, a także dobijanie w parterze.

To się dzieje! Marcin Najman vs. Jacek Murański na CLOUT MMA! Szalone zasady

Marcin Najman wraca do klatki po czterech porażkach z rzędu i co więcej, nie miał on okazji cieszyć się jeszcze ze zwycięstwa w federacji CLOUT MMA przygrywając z Andrzejem Fonfarą, Piotrem „Lizakiem” Lizakowskim oraz dwukrotnie z Adrianem Ciosem, gdy był zdyskwalifikowany. Jacek Murański z kolei wygrał dwie ostatnie walki – najpierw ze „Stary, Wiewiórem”, a niedawno po olbrzymim skandalu z Pawłem Jóźwiakiem. Gala CLOUT MMA 4 odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi.