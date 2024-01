Kiedy dobiegła końca walka wieczoru PRIME MMA 7 pomiędzy Jackiem Murańskim i Pawłem Jóźwiakiem, zdecydowana większość widzów spodziewała się, że to ręka prezesa FEN zostanie podniesiona przez sędziego. Niejednogłośną decyzją wygrał jednak Jacek Murańskim, czym zrewanżował się Jóźwiakowi za porażkę podczas ich pierwszego pojedynku. Taki werdykt sprawił, że głos natychmiast zabrał Marcin Najman, który wprost określił, że Paweł Jóźwiak został oszukany.

Marcin Najman grzmi po walce Pawła Jóźwiaka z Jackiem Murańskim! Mówi o wałku miesiąca

- To nie może tak być… Nie może tak być, że sędziowie psują całą zabawę. Nie wiem co tych dwóch, co dało zwycięstwo „Starej Gangrenie” sędziowało, ale jeśli sędziowali te 50 ciosów w powietrze to mogli mogli mu dać zwycięstwo co najwyżej w walce z cieniem, a nie z Jóźwiakiem… Wałek miesiąca co najmniej. - wypalił na kamery Marcin Najman na gorąco komentując walkę wieczoru PRIME MMA 7 w materiale zamieszczonym w mediach społecznościowych. Chwilę później zwrócił się jeszcze do "Starego Murana".

Marcin Najman odpalił się po walce Murańskiego z Jóźwiakiem! Mocne słowa do Starego Murana, chodzi o walkę

Wielu fanów freak fightów z niecierpliwością czeka, aż Murański i Najman wreszcie spotkają się w oktagonie, jednak zdaniem częstochowskiego pięściarza, Jacek Murański powinien poważnie się zastanowić, czy naprawdę chce spotkać się z nim w klatce. - Zapomnij lepiej o takiej walce, bo ode mnie to dostajesz ciężkie KO ku**a i po Tobie. Uważaj o czym marzysz, bo marzenia się czasem spełniają. - podgrzał atmosferę "El Testosteron".